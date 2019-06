Kinder und Eltern auf der Laufstrecke

Am Freitag, 28. Juni, 17 Uhr, startet der 2. Neckarstadt Cup, ein Laufwettbewerb für Grundschulkinder in der Neckarstadt-West. Es werden Strecken zwischen 600 Meter und 1,4 Kilometer angeboten – vom Bürgerhaus an der Lutherstraße zum Neckar und zurück über die Dammstraße und den Neumarkt. Anmeldungen sind über lauf@neckarstadt-kids.de möglich. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich am vor Ort im Bürgerhaus bis 16 Uhr nachmelden zu lassen. Neu ist der Eltern-Kind-Staffel-Lauf, bei dem ein Elternteil eine zusätzliche Runde nach dessen Kind läuft. Die Gewinner werden als Familie prämiert. Die Läufe starten ab 17 Uhr, die Siegerehrung ist für 18 Uhr geplant, ein buntes Programm aus Musik, Spiel- und Sportmöglichkeiten umrahmt die Läufe. aph/red

