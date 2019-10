Kommt doch noch Parken für Anwohner?

Hauptthema in der von Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb geleiteten Sitzung des Bezirksbeirates war die Parkplatzsituation in der Neckarstadt-West. Verkehrsplanerin Ulrike Kleemann von der Stadt berichtete, dass vor gut fünf Jahren eine umfangreiche Untersuchung in der Neckarstadt-Ost und -West durchgeführt wurde. Danach seien die Parkflächen besondere abends und in der Nacht bis zu 120 Prozent belegt, obwohl die Neckarstädter im Vergleich mit den anderen Stadtteilen die zweitgeringste Zahl an Autos hätten. Es gebe auch kaum Stellplätze. Doch für das von der Verwaltung vorgeschlagene Anwohnerparken, das Besucher verdrängen würde, habe damals keine politische Mehrheit gefunden.

Aufenthaltsqualität verbessern

Doch diesen nach dem Gutachten vorgeschlagenen Lösungsansatz, so Kleemann, könne man ja wieder aufgreifen. Für eine Quartiergarage bräuchte man indes mindestens 350 Stellplätze. Unter dem Neumarkt seien aber nur 50 Abstellplätze möglich, und diese seien noch dazu teuer. Parken in der Lortzing-Tiefgarage kostet laut Kleemann beispielsweise 56 Euro und beim Marchivum 30 Euro im Monat.

Ein anderer Lösungsansatz ist das Car-Sharing. Zudem ist die die Neckarstadt auch mit ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) gut erschlossen. Zum Radverkehr erklärte Kleemann: Auf der Mittel- und Dammstraße mit Tempo 30 sowie in Einbahnstraßen könnten Radfahrer sehr gut fahren.

Die Bezirksbeiräte Roland Schuster (Linke) und Christiane Sobel (SPD) erklärten, die Mehrheit der Bezirksbeiräte würde jetzt das Anwohnerparken begrüßen. Gleichwohl müssten Bedenken der Bewohner, ob man dann auch einen Parkplatz finde, ernst genommen werden. „Ein Anwohnerparkausweis ist nur dann wirkungsvoll, wenn auch entsprechend kontrolliert wird“, sagte Schuster. Sobel wies zudem auf „freie Garagen und Stellplätze im Stadtteil“ hin. „Und wie sieht es mit einer Fahrradstraße in der Langstraße aus?“, wollte Bezirksbeirat Felix Schmedt (Grüne) wissen. Ulrike Kleemann erwiderte, eine Fahrradstraße sei nur möglich, wenn gleich viel Pkw und Radfahrer dort verkehren würden; das sehe sie hier nicht.

Bürger bemängelten die zahlreichen im Viertel abgestellten Lkws und Fahrzeuge von Kfz-Händlern. Außerdem ist der DB-Halt ein „Angstraum“ und sollte nach Meinung der Politiker endlich barrierefrei gestaltet werden. Bezirksbeiräten und Anwohnern ging es „bei allem um eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität“.

Dafür setzt sich auch die Lokale Stadterneuerung (LOS) Neckarstadt-West ein: Achim Judt berichtete über bisher Erreichtes und was geplant sei. Diskussionen gab es zum Thema Alter – dem kostenlosen Sport- und Kulturangebot am Neckar, das dort als Zwischenlösung bis zur Bebauung der südlichen Platzhälfte am Alten Messplatz eingerichtet wurde. Bezirksbeirat Schmedt und Grünen-Stadtrat Markus Sprengler forderten: „Statt Institut der Deutschen Sprache sollte Alter für die Kinder und Jugendlichen im Stadtteil erhalten werden.“ Um Angebote für Kinder und Jugendliche geht es auch beim Kaisergarten. Wegen unerwartet aufgetauchter Schwierigkeiten werde die Sanierung erst Ende 2021 abgeschlossen sein, berichtete Judt. Um die Sache zu „beschleunigen“, erinnerte Bezirksbeirat Schuster an die von Konrad Hummel vorgeschlagene Idee einer „bürgerschaftlichen Beteiligung“. Doch diese sei aus sicherheitstechnischen Gründen und auch wegen der Gewährleistung nur in „nicht sensiblen Bereichen“ möglich, erwiderte Judt. Anwesende Bürger klagten außerdem erneut über zu schnell fahrende Autos in der Mittelstraße und Lärmbelästigungen durch einen Kiosk und eine Gaststätte. Dazu erklärte der stellvertretende Revierleiter Ralf Maudanz, die Polizei kümmere sich um die Sache. Doch die Beweislage sei schwierig. Erforderlich sei eine Anzeige.

Zu der von den Bürgern beklagten mangelnden Sauberkeit im Stadtteil sagte Bürgermeisterin Freundlieb, die Bewohner sollten nicht immer nur nach der Stadt rufen, sondern müssten auch mal ihr eigenes Verhalten kritisch hinterfragen.

