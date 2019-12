Kontrollen stoßen an ihre Grenze

Hauptsächlich um den nächtlichen Lärm auf verschiedenen Plätzen in der Neckarstadt-West ging es bei der Christian Stalf und Maik Rügemer geleiteten Sitzung des Arbeitskreises (AK) Wohnumfeld des Quartiermanagements. Im Bürgerhaus stellte Harald Leber, Rektor der Humboldt-Werkrealschule, ein geplantes Schulprojekt vor: In die Humboldtschule gehen Schüler aus vielen verschiedenen Nationen.

Aus Fördermitteln sollen die Schüler nun gemeinsam mit der Bildungswerkstatt Sitzgelegenheiten aus Holz auf den vorhandenen niedrigen Betonsäulen auf dem Schulhof schaffen. Zum einen zur Förderung der Sprache, als handwerkliches Lernen und weil die Jugendlichen Selbstgefertigtes mehr achteten. Ihm sei aber „bewusst, dass sich eventuell auch andere hinsetzen, die nicht so erwünscht sind“. Christian Stalf begrüßte das Projekt: „Das klingt sehr gut.“ Auch Stadtrat Markus Sprengler (Grüne) will das Vorhaben unterstützen.

Schlimmer Sommer

Die Anwohner hingegen waren nicht begeistert. Sie hätten einen schlimmen Sommer hinter sich. Bis nachts um vier gehe der nächtliche Lärm, verbunden mit unerfreulichen Hinterlassenschaften. „Wenn es noch mehr Bänke gibt, geht es hier erst richtig rund mit dem Gekreische“, befürchten die Anwohner. Doch nicht nur beim Rondell an der Humboldtschule, sondern auch bei der Kirche, beim Supermarkt und beim Spielplatz Elfenstraße stört sie „nächtlicher Lärm ohne Ende“. „Erforderlich sind mehr Kontrollen“, forderte Bezirksbeirat Roland Schuster (Linke). „Doch das hilft nur kurzzeitig“, klagten sie Anwohner. Das Problem werde man nicht in den Griff bekommen, so lange in den Köpfen der Ruhestörer sich nichts ändert.

„Es geht um Konfliktmanagement“

Klaus Eberle, Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, erklärte, sie seien intensiv unterwegs in der Neckarstadt, hätten in diesem Jahr schon insgesamt 864 Einzelkontrollen durchgeführt. Lärmende würden weggeschickt. Doch die Mehrheit der Kontrollen endeten ohne Maßnahme, weil nichts los sei. „In der Neckarstadt treffen Kulturen aufeinander, die ein anderes Verhalten haben und etwas lauter sind“, berichtete Eberle. Sie kämen mit rein restriktiven Maßnahmen „an eine Grenze“. Frage sei, ob Dialog helfe? „Es geht um Konfliktmanagement, das Menschen ins Quartier gehen und mit den Gruppen arbeiten.“

Vor Wochen, so Eberle, habe es eine Grundsatzentscheidung mit Oberbürgermeister Peter Kurz gegeben – auch mit den Fachbereichen Jugend und Integration. „Das ist ein weiter Weg, den wir gehen werden, gerade in warmer Jahreszeit. Wir hoffen, dass das 2020 läuft und wir die Menschen zusammenbringen“, sagte Eberle. Hinzu kommt eine Aufstockung der Polizei. Diese habe ebenfalls ihre Arbeit vor Ort intensiviert, arbeite mit verschiedenen Kooperationspartnern, wie beispielsweise der Abfallwirtschaft zur Beseitigung wilder Müllablagerungen, zusammen, wie Revierleiter Frank Hartmannsgruber berichtete. Maik Rügemer erklärte: „Integration kann auch wunderbar über Jugendliche gelingen.“ Das Jugendhaus Erlenhof und Quist sollten „deutlich erweitert“ werden, forderte er.

Ein weiteres Thema war die Begrünung des Stadtteils, wie beispielsweise durch Urban Gardening, um die Insektenvielfalt zu fördern, hat Durian Rohsiepe dort mit Eltern der Neckarschule einen Neckargarten gestaltet mit heimischen Blumen. Außerdem hat er auf dem neugestalteten Platz vor der Schule am Neumarkt als MWSP-Projekt die Waschbetonkübel bepflanzt. Nun plant der Lehrer als Biotop-Verbund ökologische Schrittsteine zwischen Neckarschule und IGMH (Integrierte Gesamtschule Mannheim Herzogenried). Stadtrat Sprengler versprach, das Projekt mit einem Antrag im Gemeinderat zu unterstützen, wenn neben der Idee auch ein entsprechendes Konzept vorliegt.

Erfreulich war auch die Mitteilung von Marcel Hauptenbuchner, dem Geschäftsführer von Hildebrandt & Hees, dass die Mannheimer Immobilienfirma plant, im Frühjahr bei zehn bis 15 Häusern in der Neckarstadt die Fassaden zu begrünen.

