Kritik an Kameras schon vor dem Aufbau

Auf die Frage von Bezirksbeirat Dech nach der geplanten Videoüberwachung am Alten Messplatz berichtete Eberle: „Ehrgeiziges Ziel ist es, die Kameras am Alten Messplatz im Juli/August zu installieren.“ Doch dann brauche es noch mal sechs Wochen für den Algorithmus zur Videoüberwachung. Die Bezirksbeiräte der Grünen und Linken sprachen sich gegen Videoüberwachung am Alten Messplatz aus. Die Straftaten seien zurückgegangen.

„Die Videoüberwachung wird als Versuchslabor eingerichtet, und die Bürger sind die Versuchskaninchen“, glaubte Dennis Ulas (Linke). Stadtrat Reinhold Götz (SPD) zeigte sich „irritiert über die Abhandlung der Tagesordnung.“ Sie hätten versucht, das Thema „Video und Kriminalstatistik“ im März auf die Tagesordnung der Bezirksbeiratssitzung Neckarstadt-Ost zu bringen. Das sei von der Verwaltung abgesetzt worden, weil die Zahlen angeblich noch nicht vorlagen. „Der Gemeinderat hat die Videoüberwachung beschlossen, obwohl nicht überprüft ist, ob die Entwicklung der Fallzahlen das rechtlich hergeben“, bemängelte er. „Will man keine Transparenz bei der Videoüberwachung?“

Eberle: „Die Maßnahme ist gerechtfertigt, weil die Fallzahlen bei der Straßen- und Betäubungsmittel-Kriminalität am Alten Messplatz wesentlich höher sind als in der Innenstadt“, zeigte er anhand eines Schaubildes. Stadtrat Thomas Trüper (Linke) kritisierte, dass noch nicht geklärt sei, was durch die Videoüberwachung erfasst wird – Bewegungen und Gruppenbildungen, aber kein Geschäft von Hand zu Hand. Sitzungsleiter Riehle schlug eine Infoveranstaltung zum Thema vor.

Mittwoch, 16.05.2018