Kultur in der Melanchthonkirche

Die Evangelische Gemeinde in der Neckarstadt lädt ein zum Kulturwochenende am 20. und 21. Juni in die Melanchthonkirche, Lange Rötterstraße 39. Dabei ist ab Samstag, 20. Juni, 15 Uhr, die Ausstellung „Der Mannheimer Freiraumtyp – Frische Luft für alle MannheimerInnen“ von Ulrike Schaller-Scholz-Koenen zu sehen. Am Samstag spielt um 15.30, 17, 18.30 und 20 Uhr Sarah Rafaela Saenz Kurzkonzerte an der Heintz-Orgel. Am Sonntag gestalten Pfarrerin Laura-Maria Knittel und Madeleine Schuhmacher gemeinsam den Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr. Um 11.30 Uhr erklingt die Harfe von Madeleine Schuhmacher in einer Matinee. Um 16 und um 17.30 Uhr stellt die Künstlerin mit ihrer keltischen Harfe und Gesang ihren „Verborgenen Garten“ vor. Die Kirche ist offen am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 19 Uhr. Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln, Eintritt frei. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.06.2020