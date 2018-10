Kulturkiosk erhält einen Vorplatz

„Neumarkt anpacken“ steht auf dem Siegerentwurf: Im Alten Volksbad waren jetzt die Ergebnisse des städtebaulichen Wettbewerbs zur Optimierung des Neumarkts in der Neckarstadt-West ausgestellt. Der Wettbewerb wurde ausgelobt vom Fachbereich Stadtplanung und der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP.

Ort funktioniert nicht

„Der Neumarkt ist ein wichtiger zentraler Ort in der Neckarstadt-West“, betonte MWSP-Geschäftsführer Achim Judt. Ziel der geplanten Neugestaltung sei es, „einen Ort zu schaffen, der als Raum funktioniert, ein Ort der Begegnung verschiedener Kulturen und Nationen, wo Menschen sich gern aufhalten und sich mit definieren“. Festgestellt worden sei, dass der Ort heute so nicht mehr so funktioniert. Der Wettbewerb habe gezeigt, dass sie mit kleinen Maßnahmen, der Akupunktur oder Minimalinversion eine gute Wirkung erzielen können durch Maßnahmen, die den Platz aufwerten und zur Stabilität beitragen.

Christian Konowalcyzk vom Fachbereich Stadtplanung erläuterte den städtebaulichen Wettbewerb; Fünf Teams aus je zwei Bürogemeinschaften hatten die Aufgabe, für den Neumarkt ein Gesamtkonzept zu entwickeln, durch das die Aufenthaltsqualität für die Menschen auf dem Platz deutlich erhöht und der Ort in seiner Gesamtheit im Stadtraum wieder spürbar wird. Momentan sei der Platz dreigeteilt, Parkfläche, Grünfläche und Spielplatz hätten keine Beziehung zueinander. Dieses Missverhältnis wollten sie auflösen „Wir wollen den Platz nicht links machen, sondern mit wenig Mitteln den Neumarkt als zentralen Mittelpunkt optimieren. „Er soll als Ort der Begegnung ausstrahlen in den Stadtteil“, so Konowalcyzk. Wichtig beim Wettbewerb sei es gewesen, die Bevölkerung mitzunehmen und auch weiter während der Bauphase und als Spielplatzpaten.

Ein Preisgericht mit Fachleuten, Externen, Stadtplanern und Sozialpädagogen, MWSP, Schule, Kulturkiosk und Bezirksbeiräten hatte sich nun für einen Entwurf entschieden. Zum Siegerentwurf der Bürogemeinschaft Greenbox Landschaftsarchitekten PartG und Trinkt + Kreuder d.n.a. Architekten erklärte Klaus Elliger, Fachbereichsleiter Stadtplanung: Die Parkplätze vor der Neckarschule sollen entfernt und durch Längsparkplätze an der Dammstraße ein zu eins ersetzt werden. Der Kulturkiosk werde zum dann freien Platz hin gedreht. Gegenüber werde ein Projektpavillon als Raum für Bürgerbeteiligung errichtet. Auf dem Zwischenraum soll der Boden gestaltet werden durch eine Malaktion. Das Gebüsch zum Platz hin werde ein wenig weggenommen. Am Übergang des Platzes zur Straße würden kleine „Bühnen“ (Holzpodeste als Sitzmöglichkeiten) aufgestellt.

Beginn an der Dammstraße

Greenbox-Landschaftsarchitekten, die als Partner schon den Glücksteinplatz im Lindenhof gestaltet haben, würden nicht alles wegnehmen und bei „Null“ anfangen, sondern vieles solle so bleiben, wie der Erhalt aller Bäume“, so Elliger. Der Spielplatz erhalte ein paar neue Elemente. Auf Wunsch der Bevölkerung, wollten sie zudem den Bereich vor dem Bürgerhaus näher an Platz heranführen, indem sie die Fahrspuren stärker reduzieren.

Beginnen will die Stadt mit der Dammstraße. „Wenn die Parkplätze dort zur Verfügung stehen, kann es auf dem Neumarkt losgehen“, sagte Elliger. Da die Neckarstadt-West ab Januar 2019 Sanierungsgebiet ist, können für die Neugestaltung neben finanziellen Mitteln der Stadt auch Städtebaufördergelder investiert werden. Ende 2019 werde die Maßnahme im Haushalt eingestellt. „2021 kann die bauliche Umsetzung starten“, erklärte Elliger.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018