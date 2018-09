Kunst als Mittel, Stadt zu gestalten

Unter dem Titel "Möglichkeitsräume. Kunst & die posturbane Stadt" empfängt das Einraumhaus auf der südlichen Platzhälfte des Alten Messplatzes das Kunstbüro der Kunststiftung Baden-Württemberg. Vor dem Hintergrund des Rückkaufs der US-Flächen in Mannheim und der Frage der künftigen Nutzung will man am Samstag, 10., und Sonntag, 11. November, mit Vorträgen und Diskussionen sowie bei einer

...