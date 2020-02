Kunst macht Mut – und Mut tut gut

Mit Kunst geht vieles leichter. Vielfältige Möglichkeiten der Begegnung mit der Institution Museum, mit Kunstwerken und Epochen, ihren Stilen und Inhalten eröffnete die Städtische Kunsthalle während einer künstlerischen Projektwoche den Schülern der Hans-Zulliger-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung). Am Ende einer spannenden und erlebnisreichen Woche stellten die Schüler der Klassen 1/2 und 3/4 die fantasievollen Ergebnisse ihrer Kunstwoche mit einer Ausstellung im Atelier der Kunsthalle vor.

Die Leiterin der Kunstvermittlung, Dorothee Höfert, fand es „toll, dass so viele Erwachsene, Eltern und Lehrer, zu der Ausstellungseröffnung gekommen waren“. „Wir sind ganz stolz, dass wir mit der Hans-Zulliger-Schule ein so tolles Projekt hinbekommen haben“, sagte sie. Tina Kaufmann, Mitarbeiterin der Abendakademie, die die Hans-Zulliger-Schule aus anderem Zusammenhang kennt, habe den Kontakt vermittelt. Kunstvermittlerin Laura Löwe anschließend das Projekt in Absprache mit den Lehrern konzipiert. Höfert war „völlig begeistert, was dabei rausgekommen ist“. „Das ist genauso toll, wie das was draußen hängt“, lobte sie die Schüler. Außerdem hätten sie sich vorbildlich an die Spielregeln in einem Museum gehalten. Auch das sei etwas Besonderes.

Rundgang als Auftakt

Eine ganze Woche lang hatten sich die Schüler der Hans-Zulliger-Schule täglich mit ihren Lehrern auf den Weg gemacht, die Kunsthalle Mannheim zu erkunden – die Schüler der Klasse 3/4 im Oktober und die Schüler der Klasse 1/2 im Januar. Den Auftakt bildete jeweils ein Ausstellungsrundgang, bei dem ausgewählte Exponate mit den Kindern besprochen wurden. Und in der Bildbetrachtung waren die Kinder Profis. Mit dem genauen Hinsehen und einem wahren Blick fürs Detail eröffneten sie sich Welten. Die Mannheimer Kunsthalle bietet dafür ein ganzes Universum.

Im Museum konnten die Schüler der Hans-Zulliger-Schule zeigen, was sie können, sich mit Laura Löwe über Kunst austauschen, eigene Schlüsse aus dem Gesehenen ziehen und ihre Erkenntnisse selbst künstlerisch ausdrücken. Spielerisch, immer im Gespräch und mit unterschiedlichen sinnenbezogenen Methoden gestaltete die Kunstvermittlerin die ersten Begegnungen mit dem Museum und der Kunst. Im Anschluss konnten die teilnehmenden Kinder das Gesehene selbst praktisch umsetzen im Atelier der Kunsthalle oder sprachlich-kreativ in der Ausstellung.

Es war erstaunlich, wie genau die Schüler den Entstehungsprozess ihrer Kunstwerke schildern konnten. An den Wänden hingen farbenfrohe Bilder vom Wasserturm und Collagen vom goldenen Fisch von Brancuso aus Seidenpapier auf schwarzem Grund. Im Stillleben nach Matisse war die Obstschale überraschend mit bunten Tesa-Streifen gefüllt. Das Capricorn von Max Ernst hatten die kleinen Künstler um eine fantasievolle Fabelwesenfamilie erweitert. Neben fantasievollen Selbstporträts bewundert werden konnten auch architektonische Nachbauten der Kunsthalle.

Hilfreicher Förderkreis

Ansteckend war die Begeisterung, mit der die Schüler und Schülerinnen die erwachsenen Betrachter von Kunstwerk zu Kunstwerk führten. Das Projekt wurde durch den Förderkreis der Mannheimer Kunsthalle e.V. ermöglicht, der die Kunsthalle auch im Bereich der Kunstvermittlung regelmäßig großzügig unterstützt. ost

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020