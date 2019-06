Längst überfällig

Die Aufwertung des Neumarkts ist eine längst überfällige Maßnahme, um die Neckarstadt-West insgesamt aufzuwerten. Schon vor Jahren haben die Bewohner gemeinsam mit dem Quartiermanagement auf Missstände hingewiesen, immer wieder Vorschläge zur Verbesserung gemacht. Nun endlich werden Vorschläge der Bürger aufgegriffen – wie etwa eine attraktiver Spielfläche, mehr Bänke oder eine verkehrsberuhigte Zone vor dem Bürgerhaus. Ein erster Schritt. Die Stadt muss allerdings das, was sie im Zusammenhang mit der „Lokalen Stadterneuerung“ (LOS) jetzt angekündigt, auch zügig umsetzten. Extra Gelder sind dafür im Haushalt erst mal nicht vorhanden. Ein weiteres Auf-die-Bank-schieben wäre indes fatal und ist niemandem mehr zuzumuten. Dabei ist es mit einer neuen Platzanlage nicht getan: Grünfläche, Bänke, Blumenkübel und Spielplatz – alles muss gepflegt und erhalten werden. Am Alten Meßplatz sieht man derzeit, wie schwierig das ist. Dort darben teils Bäume, der Wassergarten funktioniert nicht, auf der südlichen Platzhälfte modern die Eisenbahnwaggons. Kein schöner Aufenthaltsort. Damit am Neumarkt wirklich ein attraktiver Stadtteilplatz auf Dauer entsteht, bedarf es vieler Anstrengungen – und auch der Mitwirkung der Bewohner.

