Lauf junger Talente

Normalerweise ist es in der Lutherstraße am Nachmittag eher ruhig. An dem Tag aber nicht. Wo man auch steht, ständig hüpfen Gestalten in knallgelben T-Shirts durchs Bild. Was ist da los? Richtig, der erste Neckarstadt Cup ist los – eine Veranstaltung von „Neckarstadt Kids e.V.“

Der im Rahmen des Projekts Lokale Stadterneuerung (LOS) vom Projektbeauftragten Konrad Hummel und von Klemens Hotz, Leiter der Abteilung Jugendförderung, im März gegründete Verein möchte Freizeitangebote für Kinder anbieten und sich für deren Anliegen einsetzen, erklärte die Vorsitzende Christiane Sobel. Der Verein hatte die Veranstaltung organisiert, den sportlichen Teil aber in die Hände von Profis gegeben, so Sobel.

In der Turnhalle trainiert

135 Schüler der Jahrgänge 2009 bis 2012 nahmen am Wettbewerb teil. Die Humboldt-Grundschule stellte die größte Gruppe. Für alle hatte Hummel über die Firma Engelhorn ein gelbes T-Shirt organisiert. Die Jüngsten (Bambinis) liefen eine Distanz von 430 Metern, die Ältesten hatten beim Kid‘s Run 1200 Meter zu bewältigen. Viele Zuschauer säumten die Strecke und feuerten die Läufer an. Mit viel Spaß und sportlichem Ehrgeiz konnten am Ende alle stolz ihre Urkunde entgegennehmen.