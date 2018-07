Lauf-Wettbewerb im Stadtteil

Anzeige

Neckarstadt Kids e.V. lädt ein zum ersten Neckarstadt Cup am Freitag, 20. Juli. Teilnehmen können alle sechs- bis zehnjährigen Mädchen und Jungen, beziehungsweise die Jahrgänge 2012, 2011, 2010 und 2009. Die Strecken zwischen 400 Metern und 1,4 Kilometern führen vom Bürgerhaus zum Neckar und zurück über die Dammstraße und den Neumarkt. Die Läufe starten ab 17 Uhr am Bürgerhaus in der Lutherstraße. Ab 18 Uhr ist die Siegerehrung mit Pokalen und Preisen. Die Zuschauer und Teilnehmer erwartet außerdem ein buntes Rahmenprogramm mit vielen Spiel- und Sportmöglichkeiten, Speisen und Getränken. Zwischen 16.30 und 18.30 Uhr kann es zu Behinderungen auf den angrenzenden Straßen kommen. ost