Laute Musik lädt zum Mitmachen ein

Nur zwei grundlegende Regeln gab es beim Tanzwettbewerb „Rock the Block-Kids-Jam“, der im Rahmen der Lichtmeile in der Neckarstadt stattfand. Erstens: Respekt gegenüber jedem, der antritt. Und zweitens: Wer zuerst inmitten des Kreises steht, darf tanzen. Teilnehmen durften alle Kinder und Jugendlichen, die sich gerne bewegen.

Laute Musik lud zum spontanen Mitmachen ein und anmelden konnte man sich bis wenige Minuten vor Wettbewerbsbeginn. Insgesamt 46 Teilnehmer traten in der Vorrunde an. Zunächst zeigten die „Breaker“ unter anderem mit Drehungen auf dem Rücken, dynamischen Handständen und weiteren eindrucksvollen Tanzschritten die typischen Elemente des Breakdance, bevor in der Kategorie „Allstyle“ Tänzer der Musikrichtungen House, Hip-Hop, mit Robotertanzschritten und weiteren Stilen ihr Können zeigten. Bewertet wurden sie dabei von einer Jury, die neben der Technik und Originalität der Elemente auch auf die Musikumsetzung achte. „Es wird geschaut, wie Musik und Körper zusammenwirken, ob Akzente gesetzt werden und ob sich ein eigener Stil zeigt“, erklärt Anna Müller von der Jugendförderung der Stadt. Anschließend wurden in Eins-gegen-eins-Duellen die Plätze jeder Kategorie ausgemacht, wobei im „Alldance“ in zwei Altersklassen, unter 13 und unter 17, verfeinert wurde. Es folgten eine Showeinheit der Juroren selbst, bevor in den großen Finalen die vordersten Ränge ausgetanzt wurden. Die Sieger wurden mit Kinogutscheinen, T-Shirts der Veranstaltung belohnt und durften sich dem Ruhm und der Anerkennung des Netzwerks erfreuen.

Organisiert wurde der Tanzwettbewerb, der Lichtmeile-Schwerpunkts „Kultur für Kinder“ war, von Jo Escobar und Tomek Bachanowicz, den Trainern und Tänzern von „Rock the Block“ in Kooperation mit der Jugendförderung. Die Kindertanzwerkstatt „Rock the Block“ findet jeden Montag von 16.30 Uhr bis 18 Uhr im Bürgerhaus statt, so dass viele der Teilnehmer keine neuen Gesichter waren. Doch wie Müller berichtet, sei das Netzwerk inzwischen so groß, dass auch Teilnehmer aus Straßburg und Freiburg angetreten waren. skw

