Legendäre Patin des Heavy-Metal

Sie gilt als Grande Dame des deutschen Hard Rock und beeinflusste mit ihrem Gesangsstil zahlreiche folgende Generationen an Rocksängerinnen. „Nach 27 Jahren ist Velvet Viper wieder unterwegs. Seid ihr mit uns?“, erkundigte sich Sängerin Jutta Weinhold beim Publikum. Zusammen mit ihrer Begleitband Velvet Viper gastierte die inzwischen 71 Jahre alte Rocksängerin soeben im 7er-Musikclub in der Mannheimer Industriestraße. Dort bot die gebürtige Rheinhessin eine 100-minütige Show.

Im Sommer in Wacken

Größere Bekanntheit hatte Jutta Weinhold einst zwischen 1986 und 1990 mit der von ihr mitgegründeten Heavy-Metal-Band Zed Yago erlangt, eine künstlerische Partnerschaft, die jedoch später im Unfrieden endete. Weshalb ihre ehemalige Combo seitdem mit einer Ersatzsängerin musiziert. „Plötzlich habe ich mein Baby verloren“, bedauerte Frontfrau Jutta Weinhold im 7er-Musikclub in Bezug auf ihre Urformation Zed Yago.

Im Bühnenhintergrund hing ein Banner mit einer fauchenden Schlange darauf, das Band-Logo von Velvet Viper, die in Hamburg ansässig sind, wobei die Augen der Schlange feuerrot leuchteten. Immer wieder ließ Bandvorsteherin Jutta Weinhold, die man als künstlerische Wegbereiterin für jüngere Rockdamen wie Doro Pesch betrachten kann, die hüftlangen Haare im Kreis fliegen. Von der Stimmung her zündete im 7er-Club der Song „Merlin“ am besten, es handelt sich dabei um einen alten Klassiker. „Merlin war einer der größten Magier und Schamanen“, erläuterte Rocksängerin Weinhold, deren geschichtlich anmutende Songs oftmals textlich von Sagen und Mythen beeinflusst sind. Verbunden mit vielen hohen Gesangslagen.

Im Hochsommer wird Velvet Viper auf dem Wacken Open Air hoch im Norden Deutschlands auftreten. Außerdem feiert Entertainerin Jutta Weinhold dieses Jahr ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Vom Scheinwerferlicht kann die Weinhold nicht lassen. Durch mitreißende Sangesfreude und mit ihrer strahlenden Bühnenpräsenz wirkt Rocklady Jutta Weinhold jung geblieben.

Für die 71-Jährige, die in Mainz geboren wurde, stellt die Rockmusik „einen Jungbrunnen“ dar. „Im Rock 'n' Roll stirbt man jung oder gar nicht. Das erste kann mir schon nicht mehr passieren“, erklärte Sängerin Jutta Weinhold amüsiert. Zwischendurch streute E-Gitarrist Holger Marx einige Takte des englischen Seemannsliedes „What Shall We Do With The Drunken Sailor?“ in den Saal, verknüpft mit dem kompositorischen Eigenmaterial von Velvet Viper. Dazu nahm die Weinhold ihren Mikrofonständer in einen festen Würgegriff.

Als sich die geistige Patin des weiblichen Heavy-Metal-Gesangs versunken niederkniete, umhüllte dichter weißer Shownebel die Rocksängerin, voller Drama und Theatralik. „Worte, ob gesprochen oder geschrieben, bedeuten Freiheit. Und wenn einer meint, das verbieten zu müssen, lassen wir das nicht zu“, schilderte Metal-Seniorin Jutta Weinhold.

Darüber hinaus stimmten Velvet Viper noch Songs an wie „(Mary Stuart) Highland Queen“, „Loherangrin – Lohengrin“, „Eternally Onwards“ und „Shadow Ryche“.

Freitag, 22.02.2019