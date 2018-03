Lernen, Regeln auch einzuhalten

Anzeige

„Früher haben wir mehr gestritten, jetzt ist es viel besser und ruhiger geworden, das tut jedem gut“, erzählt Sema. Mit drei Mitschülern aus der 6. Klasse baut sie eine Brücke aus Tonpapier. Im Schuljahr 2015/2016 fand erstmal ein Sozialkompetenztraining an der Marie-Curie-Schule statt. Nun kamen die Realschüler zum zweiten Mal in den Genuss der vom Ludwigshafener Verein für Jungendhilfe e.V. initiierten „Zukunftswerkstatt“, gesponsert von der BASF.

„Ziel ist die Herstellung der Ausbildungsreife der Schüler, um einen späteren Verbleib in den jeweiligen Ausbildungen zu sichern“, sagte Stephan Weigert vom Ludwigshafener Verein. Im Gespräch mit Rektorin Daniela Götz wurde deutlich, dass die Schule den Schwerpunkt bei den 5. und 6. Klassen sieht. „Die Kinder an der unserer Schule sind sehr verschieden“, erklärte Götz. Manche hätten es schwer, sich verbal mit Problemen auseinanderzusetzen. Der Erwerb der Kompetenz „wie halte ich Regeln ein, ich muss mich absprechen, darf nicht ausrasten, sondern mich in angemessener Form verhalten“ sei gerade in den 5./6. Klassen wichtig. Nach dem ersten Training hätten die Schüler das Erlernte anfangs sehr gut umgesetzt. Das sei natürlich mit Zeit etwas abgeebbt. „Im zweiten Jahr werde dies schon tiefer verankert“, hoffte die Schulleiterin. Heike Fleischmann, Abteilungsleiterin Bildungsplanung/Schulentwicklung im Fachbereich Bildung erklärte: Bestreben der Stadt sei es, dass der Übergangsbereich gefördert wird. Deshalb sehe die Stadt den Ansatz im 9./10. Schuljahr. Sie finde den Aspekt, früher anzufangen, interessant. „Toll ist der Kontakt mit dem Verein und dass Sponsor BASF das Projekt unterstützt“, so Fleischmann.

Kein Mobbing mehr

„Die Kooperation mit der Schule verlief sehr positiv“, resümierte Stephan Weigert. Besonderes Augenmerk hätten sie auf die Themen Umgang mit Konflikten, Teamfähigkeit und interkulturelle Kompetenzen gelegt. Das Training bestand aus Gruppenarbeiten, Rollenspielen, Konzentrationsübungen, Verhaltensübungen und Feedback.