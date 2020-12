Leselust mit Fantasiereisen wecken

Sanja Wulf lässt die Kinder in die Schatzkiste blicken. Sylvia Osthues

Winterzeit ist Lesezeit: Zum zweiten Mal beteiligte sich der Leseladen des Interkulturellen Bildungszentrums (ikubiz) am bundesweiten Vorlesetag, einer Initiative der Stiftung Lesen, der Zeitung „Die Zeit“ und der Stiftung der Deutschen Bahn. Dabei überraschten die Mitarbeiterinnen im Leseladen die Kinder mit vielen kreativen Aktionen – wegen Corona allerdings mit Abstand und Mundschutz.

„Während der Leseladen beim letztjährigen Vorlesetag voll mit Eltern, Kindern, Tee und Gebäck war, haben wir dieses Jahr wegen Corona nur zehn Kinder eingeladen – und zwar fünf Geschwisterpaare“ erklärte Elif Kandamar. Der Vorlesetag im Leseladen verlief dieses Mal dreigeteilt. Passend zum Jahresthema „Europa und die Welt“ nahmen die Mitarbeiterinnen im Leseladen die Kinder mit auf eine Reise, wobei diese nicht zuletzt auch ihren eigenen Stadtteil besser kennenlernten. Zunächst scharten Sanja Wulf und Necmiye Ceylan-Uzun die Sechs- bis Zwölfjährigen in der gemütlichen Leseecke um sich. Im abgedunkelten Raum lasen beide im Wechsel die klassische Geschichte „Pippi Langstrumpf“ von Astrid Lindgren vor. „Wer kennt die Geschichte und wie sieht Pippi Langstrumpf aus?“, fragte Sanja Wulf. Das wusste der neunjährige Jakob aus der Albrecht-Dürer-Schule in Käfertal: „Sie hat rote Haare, Sommersprossen und zwei verschiedene Strümpfe an.“

Die kleinen Zuhörer verfolgten staunend die Geschichte von Pippi und ihren abenteuerlichen Reisen. Mit Diaprojektor warf Anca Krause dazu passend bunte Bilder von Pippis Reisen mit ihrem Schiff Hoppetosse nach Ägypten, Kolumbien oder Kongo auf die Leinwand während Sanja Wulf die jeweiligen Länder auf einem erleuchteten Globus zeigte. Pippis Erlebnisse riefen bei den gebannt lauschenden Kindern viel Heiterkeit hervor. Fatma und ihr Bruder Fatih kannten die Geschichte noch nicht, aber sie hat ihnen „gut gefallen“. „Wer Lust hat mehr Geschichten von Astrid Lindgren zu hören, der kann in den Leseladen kommen, lud Wulf die Kinder ein. „Abenteuer erleben kann man beim Lesen oder, wie wir es heute machen werden, bei einer Wanderung durch den Stadtteil hin zum Gemeinschaftsgarten auf dem Neumarkt“, erklärte sie weiter. „Habt Ihr Lust auf ein Abenteuer“, fragte sie die Kinder. Zurück schallte ein begeistertes „Ja!“

Um für die Nachtwanderung gerüstet zu sein, bastelten die Kinder Laternen in Form von Fackeln aus buntem Papier und einem Holzstab. Mit Anca Krause und Verena Zinser zogen sie los. Unterwegs galt es zwei Aufgaben zu lösen. Zum einen mussten die Kinder erraten, was für ein Baum mit herzförmigen Blättern in einem Vorgarten steht. Außerdem bestimmten die Kinder unterwegs den schönsten Balkon. Die zweite Aufgabe wartete auf die Teilnehmer im Gemeinschaftsgarten auf dem Neumarkt. Dort mussten sie anhand des Duftes von Riechsäckchen die dazugehörigen Pflanzen erraten.

Mit Taschenlampen zogen die Kinder los, rieben auf der Suche verschiedene Blätter zwischen den Fingern. „Das war ganz schön schwer, aber toll“, seufzte Nali. Alle diese Aktionen haben mit dazu beigetragen, die Kinder zum Lesen anzuregen und sie somit an die Welt der Bücher heranzuführen. Neben der Förderung von Sprachgewandtheit und Kreativität, findet sich beim Lesen und Vorlesen auch die Möglichkeit im oft, auch für die Kinder, anstrengenden Alltag, eine „Insel der Ruhe“ zu schaffen, abzuschalten und neue Kraft zu tanken.

