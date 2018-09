Letzte Auszeit vor dem Schulalltag

Anlaufstelle: Kiosk am Neumarkt. © fab

Spiel und Spaß zum Ende der Sommerferien: Das verspricht das 4. Familienfest auf dem Neumarkt. Am Sonntag, 9. September, dürfen sich Groß und Klein ab 13 Uhr auf ein buntes Programm in der Neckarstadt-West freuen. An 17 Stationen bieten 15 Vereine, Verbände und Institutionen unterschiedliche Mitmachaktionen, Spiele und Unterhaltung für die Gäste. Kulturelle Höhepunkte, so verrät Neckarstädter Quartiermanager Gabriel Höfle, sind ein Theaterstück (vom dicken fetten Pfannkuchen, 13.30 Uhr, Bürgerhaus), eine Zaubershow (15 Uhr, Wiese Neumarkt) und ein Konzert (Afro Blues, 16.30 Uhr, Wiese Neumarkt). Drum herum wird gebastelt, gemalt, gehüpft und getanzt.

Viele Partner aus dem Stadtteil

Hungern muss beim Fest auch niemand: Das Team vom Kiosk bietet Kaffee, Kuchen und frisch gebackene Waffeln an. Dazu verwöhnt das Kiez-Brunch-Team die Besucher mit selbst gemachten Leckereien in der Cafeteria im Bürgerhaus, Lutherstraße. „Das Familienfest findet bewusst am letzten Sonntag der Sommerferien statt. Es bietet Kindern und Eltern eine letzte Auszeit, bevor der Alltag wieder startet“, so Gabriel Höfle. Die Veranstaltung, die erstmals im Rahmen der Reihe „Sommer in West“ stattfindet, wird vom Quartiermanagement Neckarstadt-West mit Unterstützung vom Kulturamt Mannheim organisiert.

Am Programm sind der Schülerladen Sterntaler e.V., das Einraumhaus, der Kiosk, der Förderverein der Bernhard-Kahn-Bücherei, die Stadtteilbibliothek Neckarstadt-West, das Community Gardening des Ikubiz, das Kinderkaufhaus, die DIDF Jugend, die Neckarstadt Kids, der Kiez Brunch, das Jugendhaus Erlenhof, das Bürgerhaus und die Jugendarbeit Mobil der Stadt Mannheim beteiligt. Durch verschiedenste Aktionen und Projekte der Lokalen Stadterneuerung solle das Vielfaltsquartier Neckarstadt-West gestärkt werden, erläutert Höfle. Die Stadt Mannheim hat sich dafür mit der MWSP, dem Quartiermanagement und den lokalen Akteuren zusammengetan, um das Programm „Sommer in West“ für die Bewohner des Stadtteils und Interessierte auf die Beine zu stellen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.09.2018