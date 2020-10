Lichtmeile mal anders

Mit der Überzeugung, dass Kultur und Prävention möglich ist, haben die Kreativen der Neckarstadt-West beschlossen, die Lichtmeile nicht einfach verstreichen zu lassen. Nach intensiven Beratungen habe man sich entschieden, das bekannte Format zu verlassen und mit Blick auf die derzeitige Lage ein angepasstes Konzept für die beliebte Kulturveranstaltung zu erarbeiten, so Organisator Ralf Philipp vom Kreativnetzwerk Neckarstadt-West. Die Veranstaltungen sollen deshalb nicht nur zeitlich (6. bis 29. November) sondern auch räumlich gestreckt und an die Corona-Verordnungen angepasst werden.

Weniger Standorte

Die diesjährige Ausgabe soll allein durch den ehrenamtlichen Einsatz von Bewohnern und Künstlerinnen getragen werden. Sie wollen zeigen, dass verantwortungsvoller Umgang und gelebte Kultur in den Stadtteilen vereinbar sind. Menschenansammlungen sollen vermieden werden, indem auf größere zentrale Veranstaltungen verzichtet und der Veranstaltungszeitraum ausgeweitet wird. Außerdem gibt es weniger Standorte, die weiter voneinander entfernt liegen, so dass es zu keinen Ballungen in den Straßen kommen kann.

Besucher werden gebeten, sich an die geltenden Vorsichtsmaßnahmen zu halten. „Die Bewohner*innen und Künstler*innen der Neckarstadt-West freuen sich darauf, auch unter den gegebenen Bedingungen den Menschen im Stadtteil und darüber hinaus ein paar Lichtblicke in einen düsteren Herbst zu zaubern“, so Ralf Philipp. aph/red

