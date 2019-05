Unter dem Motto „Liederliches und Lyrisches“ laden der Kurpfälzer Männerchor 1913 Mannheim und Frauenchor 1991 e. V. (KMC) für Sonntag, 26. Mai, 15 Uhr, zu einem beschwingten Nachmittag in den Gemeindesaal der Kirche St. Nikolaus, Waldhofstraße/Ecke Hansastraße, ein. Mit einer bunten Palette an Liedern sowie Lyrik von Eugen Roth, Erich Kästner und anderen begeht der KMC das 40-jährige Dirigenten-Jubiläum des Chorleiters Eddy-Werner Triebskorn. Die Rezitationen übernimmt Michael Hördt. Im Anschluss an das Konzert gibt es Kaffee, Kuchen und Getränke. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne genommen. bh

