Linkspartei gründet einen Ortsverband

Gewählt (v.l.): Goetz Uecker, Sevinc Sönmez, Roland Schuster. © Hoffmann

„Bei Wahlergebnissen schneiden wir in der Neckarstadt immer gut ab, aber auch in der Schwetzingerstadt und im Lindenhof. Im Stadtteil Friedrichsfeld haben wir dagegen kein einziges Mitglied“, erläuterten die beiden linkspolitischen Bezirksbeiräte Roland Schuster und Dennis Ulas. Aus diesem Grund haben sich Schuster, Ulas und ihre Mitstreiter dazu entschieden, im Stadtteil Neckarstadt-West einen Ortsverband (OV) der Partei Die Linke zu gründen. Im Bürgerhaus Neckarstadt-West fand die Gründungsversammlung statt. Wegen der Corona-Pandemie fanden sich lediglich neun Parteigänger ein. Um beschlussfähig zu sein, müssen mindestens sieben Mitglieder zur Gründung anwesend sein.

„Wir hatten überlegt, die Gründungsversammlung wegen der steigenden Corona-Zahlen abzusagen. Da wir aber die Gründung schon im Frühjahr verschoben hatten, dachten wir uns, wir probieren es wenigstens“, erklärte Bezirksbeirat Dennis Ulas. Nun ist der Startschuss für das politische Engagement vor Ort gefallen. Zukünftig wollen die Linkspartei-Mitglieder verstärkt auf Stadtteilebene ihre Präsenz zeigen, besonders in den Innenstadtteilen. In diesem Zusammenhang setzen die roten Akteure unterschiedliche Themen auf die Agenda wie Mietpreise/Gentrifizierung, Bildung und Gesundheit.

Über diese Themen diskutierte die Gründungsversammlung bereits eifrig. Bislang besaß die Partei Die Linke in Mannheim keine Ortsverbände, der Stadtteil Neckarstadt-West macht den Anfang. „Wir müssen da aufholen“, betonte Schuster. Im Mannheimer Kreisverband der Linken organisieren sich aktuell über 200 Mitglieder. Geographisch deckt der Kreisverband sämtliche Gebiete innerhalb von Mannheim ab. „Das ist für uns alles Ehrenamt in der Freizeit. Beruflich arbeite ich als Verkehrsplaner“, schilderte Ulas.

Neben Informationsbroschüren und Kugelschreibern von Die Linke legten die Gründungsmitglieder am Saaleingang im Bürgerhaus Neckarstadt-West kostenlose Mund-Nasen-Schutzmasken gegen das Corona-Virus für die Teilnehmer aus. An der Gründungsversammlung nahmen Bezirksbeirätin Sevinc Sönmez und Stadtrat Thomas Trüper von Li.Par.Tie, ein Zusammenschluss von Die Linke, Die Partei und Partei Mensch Umwelt Tierschutz, sowie Attac-Mitglied Goetz Uecker teil.

Wissen, wo der Schuh drückt

Für das Abstimmungsverfahren ging Ulas reihum und verteilte blaue Stimmkarten an die Teilnehmer. Dabei wählten die Gründungsmitglieder die Genossen Sevinc Sönmez, Roland Schuster und Goetz Uecker in den Vorstand des frisch gegründeten Ortsverbands. Geplant ist ein vierköpfiger Vorstand. Bei der Gründungsversammlung überwog das männliche Geschlecht, nur zwei Frauen waren im Bürgerhaus dabei. „Die Hälfte des Vorstands muss mit Frauen besetzt sein. Deshalb bleibt der zweite weibliche Posten erst mal unbesetzt“, erklärte Ulas.

In den kommenden Monaten möchten die Neckarstädter Linken verschiedenen Einrichtungen einen Besuch abstatten, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, zum Beispiel Schulen, Vereinen, Jugendhäusern und dem Arbeitslosenzentrum. „Wir wollen wissen, wo der Schuh drückt“, so Ulas. Das Parteibüro von Die Linke befindet sich im Quadrat T 6 in der Innenstadt. Das nächste Treffen des Ortsverbands soll dann im Dezember stattfinden, sofern die Corona-Krise dies zulässt. hfm

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020