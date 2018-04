Lob für die Diakonie

Anzeige

Bei einem Austausch zwischen Sozialarbeitern und Besuchern des Mannheimer Arbeitslosenzentrums und Kinderkaufhaus Plus machte Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Die Linke) Station beim Diakonischen Werk Mannheim. In einem zweistündigen Gespräch standen sozialpolitische Themen wie soziale Gerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, Gleichstellungsarbeit, Arbeitsmarktpolitik und Kinderarmut auf der Agenda. Akbulut würdigte die Arbeit des Diakonischen Werkes. Mit den Angeboten an der Diakoniekirche Luther leistet die Diakonie wichtige Arbeit für Mannheim, insbesondere im Sozialraum der Neckarstadt. In einem Umfeld von Menschen in schwierigen Lebenssituationen setzt die Diakonie ihr Potenzial in Sachen Beratung ein. „Dennoch“, betont Akbulut „muss es unser Anliegen sein, sich seitens der Politik offensiv den Themen zu nähern und sie in die öffentliche Wahrnehmung zu nehmen“.

Kinderarmut als Herausforderung

„Entgegen aller Erfolgsmeldungen vom Arbeitsmarkt bleibt die Langzeitarbeitslosigkeit in Mannheim hoch, Teilzeitbeschäftigungen und Niedriglohnbeschäftigung sind ein großes Thema. Wir begrüßen die Gelegenheit, aufzuzeigen, wo Problem liegen“, betonte Martin Metzger, Abteilungsleiter für Arbeitsförderung und kirchliche Gemeinwesenarbeit. Die Sozialarbeiter Brigitte Linnebach und Stefan Schliephake berichteten aus ihrem Arbeitsalltag. Wo Menschen im Leistungsbezug stünden seien oft ganze Familienverbände von prekären Lebenssituationen betroffen. Kinderarmut sei die Folge und eine wachsende soziale Herausforderung. red