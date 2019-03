Mangelnde Sauberkeit bleibt ein Dauerbrenner

Morgen beginnt die Mannheimer Reinigungswoche: Bis 30. März ruft die Stadt Vereine, Privatleute und Schulen dazu auf, sich an der Aktion „Putz Deine Stadt raus“ zu beteiligen. In der Neckarstadt-West startet der SPD-Ortsverein gleich morgen, ab 11 Uhr, ein erstes kollektives Müllsammeln auf dem Spielplatz Dammstraße in Höhe der Lortzingstraße. Schön wäre, wenn auch die Stadt ihrer Reinigungsaufgabe (beziehungsweise die von ihr beauftragten Unternehmen) nachkommen würde, sagt Maik Rügemer vom Netzwerk Wohnumfeld des Quartiermanagements. Er stellt immer wieder fest, dass Abfalleimer nicht (rechtzeitig) geleert werden. Zum Beweis hat er Fotos in die Redaktion (oben) geschickt. Sie zeigen Behälter am Neumarkt, die bereits vor dem Wochenende gefüllt waren; oder den Gehweg des Spielplatzes an der Bürgermeister-Fuchs-Straße. „Das Laub ist schon zu Erde geworden. Man muss nicht lange überlegen, um zu wissen, wann hier das letzte Mal gereinigt wurde.“ „Kehr-Aus“ mit dem Bewohner-Netzwerk ist am 29. März, 11 Uhr, ab Alten Volksbad, Mittelstraße. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019