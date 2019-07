Mannheimer Künstlerin bemalt Toilettenhäuschen am Neumarkt

Als sich Steffi Peichal ihre schwarze Ledertasche über die Schulter wirft, klappern die darin transportierten Spraydosen. „Ich habe mir gedacht, es ist schön, etwas zu malen, was für alle ansehnlich ist, ob jung oder alt“, erklärt die Künstlerin. Auf den Außenwänden des von ihr besprühten ökologischen Toilettenhäuschens prangen farbenprächtige Vögel, Blumen, Honigbienen, blau funkelnde Kristalle und eine graue Katze.

Und zwar in einem futuristischen Design, das mit seinen flächigen Rechtecken an den Kubismus von Maler-Genie Picasso erinnert. „Vielen fällt dazu der geometrische Begriff Polygon ein“, erläuterte Peichal. Der Begriff Polygon bezeichnet eine Fläche mit mindestens drei Ecken. Die städtische Projektentwicklungsgesellschaft MWSP die 43-Jährige mit dem Projekt beauftragt.

Einfaches Prinzip

Seit Ende Juni steht am westlichen Rand des Neumarkts, gegenüber vom Bürgerhaus Neckarstadt, eine umweltfreundliche Eco-Toilette, verschönert durch legale Street-Art-Kunst von Steffi „Steph“ Peichal. Bisher fehlte es rund um den Neumarkt an einem stillen Örtchen für Passanten. In dem neuen und ökologischen Häuschen, das nach dem einfachen Prinzip eines Plumpsklos funktioniert und aus jeweils einer Kabine für Männer und Frauen besteht, befinden sich Behälter mit frischen Holzspänen.

Diese diesen zum Verstreuen in der Schüssel nach Verrichtung der Notdurft. Auch Desinfektionsmittel befindet sich in dem Häuschen. Regelmäßig erscheint ein Reinigungsteam, um das Toilettenhäuschen zu leeren, den Inhalt zu einem Kompostwerk zu fahren und daraus fruchtbare Blumenerde im Landschafts- und Gartenbau zu machen.

„Wir haben die Mission, nachhaltige Toiletten bereitzustellen. Unsere Toiletten verwenden kein Wasser und keine Chemie, wodurch wir energieintensive Kläranlagen entlasten“, steht auf einem Informationsschild im Inneren der Hütte.

Erst einmal für sechs Monate

Die Firma Eco-Toiletten der beiden Geschäftsführer Kevin Kuhn und Sven Riesbeck hat dieses sozial-ökologische Konzept von öffentlichen Trockenaborten nach Mannheim gebracht. Die Firma sitzt im brandenburgischen Rüdersdorf östlich von Berlin. Das Unternehmen arbeitet zusammen mit der städtischen Projektentwicklungsgesellschaft MWSP. Mit mobilen Latrinen ist die Firma zudem häufig auf Musikfestivals und Straßenfesten vertreten.

Beim Bemalen des Toilettenhäuschens haben der Sprühfarbenexpertin Steffi Peichal viele Kinder der benachbarten Neckarschule geholfen.

Weltweit haben 2,4 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberen Toiletten. Ein globales Problem, worüber sich die meisten Menschen der Industrienationen kaum Gedanken machen. „Das Häuschen am Neumarkt soll sechs Monate stehenbleiben, wenn es gut angenommen wird, kann die Eco-Toilette dauerhaft bleiben“, sagt Graffiti-Künstlerin Peichal.

Sie hat als freiberufliche Künstlerin von 2007 bis 2013 im Mittleren Osten gelebt, etwa im Libanon und in Syrien. Dort hat sie Kriegskindern den kunstfertigen Umgang mit Spraydosen beigebracht. Die Seminare wurden von der EU und dem Flüchtlingshilfswerk UNHCR finanziell unterstützt. In der Nähe des Mannheimer Planetariums besitzt die Aerosolkünstlerin, die häufig dekorative Aufträge für Jugendhäuser, Schulen und kommunale Verwaltungen erhält, ein Kelleratelier. „Darin arbeite ich im Herbst und Winter“, erzählt Peichal, die Mitglied des Street-Art-Kollektivs „Studio68“ ist.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019