„Mehr über Werte reden“

In unregelmäßigen Abständen lädt SPD-Stadtrat Thorsten Riehle in der Veranstaltungsreihe „Tee mit T.“ Gäste ein, um mit ihnen aktuelle politische Themen zu besprechen. Dieses Mal thematisierte Riehle die aktuelle Frage „Ist unsere Demokratie in Gefahr?“ Seine Gäste waren Dekan Ralph Hartmann und die Sprachwissenschaftlerin Heidrun Kämper.

In den letzten Monaten habe ihn ein „ungutes Gefühl beschlichen“, so Riehle. Im Raum stünden doch immer wieder verwirrende Aussagen wie etwa, dass nach einer repräsentativen Umfrage, so der Stadtrat, nur noch 54 Prozent der Bevölkerung für die Demokratie seien. Viele Menschen hätten ganz offensichtlich den Glauben an die Demokratie verloren.

Wie wichtig die Demokratie ist, hatten am 3. Oktober in Mannheim mehr als 9000 Menschen bei einer Kundgebung „für Demokratie, Menschlichkeit und Rechtsstaat“ gezeigt. „Es ist unerlässlich, dass wir uns aktiv für die Demokratie einsetzen“, sagte deren Initiator Dekan Ralph Hartmann, „denn wir erleben gerade, wie sie unterhöhlt wird von Kräften, die systematisch Misstrauen und Unsicherheit säen.“ Auch der Glaube insgesamt nehme ab, so der Dekan. „Alles sei komplexer geworden“, so Hartmann. Demokratie sei eine anspruchsvolle Staatsform, in der immer wieder vieles infrage gestellt werde. Da müsse in der ganzen Breite der Gesellschaft über Probleme diskutiert werden.

Für den Dekan war es besonders eindrücklich, dass sich an der Demonstration viele Menschen beteiligt hatten, die nicht als „Berufsdemonstranten“ gewertet werden konnten. Vielmehr sei es die Mitte der Gesellschaft gewesen, die hier ein bemerkenswertes Zeichen gesetzt habe, führte der Dekan aus. Die Atmosphäre sei entspannt gewesen. Da sei es auch nicht verwunderlich gewesen, dass die eine oder andere Deutschlandfahne mitgeführt worden sei. „Wir müssen letztlich zu unserem Staat Ja sagen“, so Hartmann.

Kämper unterstrich, dass die Farbe schwarz-rot-gold urdemokratisch und nicht von Rechten besetzt sei – ganz anders dagegen die Farbe der schwarz-weiß-roten Nationalflagge des Deutschen Reiches, die sich zu einem in Deutschland breit anerkannten patriotischen Symbol des Kaiserreichs entwickelt habe.

Kämper beschäftigt sich wissenschaftlich mit der sprachlichen Demokratiegeschichte. In vielen Punkten zeige das Programm der AfD eine sprachliche Nähe zu den Aussagen der Nationalsozialisten. Sie machte das an einem Beispiel fest: „Wir wollen wieder unseren Rechtsstaat haben.“ Das impliziere sofort, dass wir derzeit keinen Rechtsstaat haben. So werde allein das Wort „wieder“ mit einer politischen Bedeutung versehen.

Menschen begeistern

„Unsere Demokratie besteht auf einem Wertekonsens. Diesem stellt sich die AfD entgegen“, so Kämper. Allerdings stellt auch sie fest, dass wir heute eine entschlossene Gesellschaft hätten, die – wenn es darauf ankomme – sich für die Demokratie einsetze. Zu unserer Demokratie gehöre auch der Schutz von Minderheiten, egal welchen Glaubens sie seien. „Wir sollten viel mehr über Werte reden, die diese Gesellschaft tragen, statt über Dinge, die spalten.

Dazu gehöre auch die Forderung: „Niemand soll Angst haben“, sagte Hartmann. Am Ende fasste Riehle das Gespräch zusammen und stellte fest , dass die Demokratie wohl nicht in Gefahr, aber unter enormem Druck stehe. „Demokraten sind in der Mehrheit. Wie müssen die Menschen begeistern, sich für die Demokratie einzusetzen“.

Die beiden Studentinnen Lena Rebhan und Xenia Beaird fanden das Gespräch „sehr gut, informativ und interessant.“ Es sei interessant gewesen, wie die Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachtet worden seien.

