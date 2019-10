Mit der Bibel Mut machen

„Bibel verleiht Flügel“: Unter diesem Motto lädt die Evangelisch-Lutherisdche Kirchengemeinde St. Michael in der Neckarstadt von Mitte Oktober bis Anfang November ein zu vier Impulsabenden mit ausgewählten Texten und Gesprächen – jeweils mittwochs von 19.30 bis 21.30 Uhr. Es wird an jedem Abend Impulse durch biblische Texte, Musik und Bilder geben, um dann im Gespräch die biblischen Aussagen zu wichtigen Fragen des Lebens zu reflektieren – Krisen, Lebensmut, Liebe oder Lebensglück. Heute, 9. Oktober, geht es um die Frage: „Wenn ich flügellahm bin – Gebrochene Flügel heilen.“

Austausch im Mittelpunkt

In der Woche danach, am 16. Oktober, geht es unter der Überschrift „Engelchen, Engelchen flieg“ darum, lebensmutig fliegen zu lernen. Am 23. Oktober heißt das Thema: Schmetterlinge im Bauch – Liebevolle Beziehungen gestalten. Und am 6. November wird die Reihe abgeschlossen mit der Frage: Wie gelingt es, Lebensglück zu erreichen? Dabei sollen nicht die Vorträge im Mittelpunkt stehen, sondern das Gespräch und der Austausch der Teilnehmer untereinander.

Die Abende beginnen jeweils mit einem kleinen Imbiss, zu dem die Gäste gern etwas beisteuern können. Der Eintritt zu den veranstaltungen ist frei. Eingeladen wird in die Kirche St. Michael, Humboldtstraße 21. Fragen im Vorfeld beantwortet die gemeinde unter unter rhein-neckar@selk.de. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.10.2019