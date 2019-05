Mitmachen bei GoWest

GoWest, das Sommerfest in der Neckarstadt-West, lädt zum Mitmachen ein. Ab sofort können sich Interessierte dafür anmelden. In diesem Jahr steigt das Spektakel am Samstag, 6. Juli. Dann wird die Mittelstraße bereits zum dritten Mal zur Flaniermeile. Ob auf den Straßen, in den Hinterhöfen oder auf dem Neumarkt: Ab 14 Uhr rollen Gastronomen, Anwohner und Einzelhändler den roten Teppich für ihre Gäste aus. Unterstützt wird das Fest durch ein buntes Rahmenprogramm mit Livemusik und Aktionen für Kinder. An dem Tag findet zudem die Veranstaltung „Neckarschätze“ statt. Hier verwandeln sich von 11 bis 16 Uhr diverse Höfe im Stadtteil in Flohmärkte.

Aufruf zur Beteiligung

Das Organisationsteam vom Alten Volksbad, der Klokke und dem Quartiermanagement lädt Anwohner und Einzelhändler ein, sich mit eigenen Beiträgen an dem Ereignis zu beteiligen. Ziel sei, den Besuchern die Neckarstadt-West von ihrer besten Seite zu zeigen – vielfältig und weltoffen. Am gleichen Tag findet auch die Veranstaltung „Neckarschätze“ statt. Anmelden können sich Interessierte auf der Homepage gowestfest.de. Hier kann man auch die Flohmärkte eintragen. aph/red

