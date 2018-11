Musik, Party und Disco im Tivoli

Der Verein „Stimme der Straße“ lädt zum Winterkonzert in der Gaststätte Tivoli, Riedfeldstraße 24, im Rahmen der Lichtmeile heute, Freitag, 16. November, 19 Uhr, ein. Auf dem Programm stehen viele Künstler, die den Abend gestalten, sowie eine Aftershowparty mit dem Spezialgast „DJ big G“. Ein weiterer Besucher, der an diesem Abend teilnehmen wird, ist Francis Hage, der eher als „Don Francis“ aus der Fernsehserie „Goodbye Deutschland – Vox“ bekannt ist. „Es wird eine limitierte Auflage des CD-Albums „68-Vice City Vol 4 geben und wir haben eine Liveübertragung geplant“, so Vorsitzender Markus Köhler. Der Verein hat eine Straßensperrung vor der Gaststätte beantragt, um die Sicherheit des Straßenverkehrs zu gewährleisten. jwe

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018