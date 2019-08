Nebenbei Tischmanieren lernen

Die Vorbereitungen für das Fest im Bürgerhaus Neckarstadt-West sind in vollem Gange. An der langen Tafel schneidet die sechsjährige Filka eifrig roten Paprika in kleine Würfel. Ihre langen dunkelbraunen Haare hat sie zu einem Zopf zusammengebunden. Die anderen Kinder schneiden grünen oder gelben Paprika, sowie Karotten und Gurken. Wiltrud Ningel verteilt das bunte Gemüse in große Schüsseln. Die Seniorin macht bei dem seit Februar 2019 laufenden Projekt Kinder-SeniorInnen-Küche (KiSeKü) mit, welches Kinder der Vorbereitungsklasse der Neckarschule und Senioren aus dem Stadtteil zusammenbringen soll.

Sprachförderung im Mittelpunkt

„Bei dem durch die Mannheimer Bürgerstiftung ermöglichten Nachmittagsangebot steht die Sprachförderung im Mittelpunkt“, berichtet Anca Krause, die Koordinatorin im Bereich Bildung im Stadtteil beim Interkulturellen Bildungszentrum. „Es ist für Kinder mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung gedacht, die einen erhöhten Sprachförderbedarf haben“.

Das gemeinsame Vorbereiten und Servieren eines warmen und gesunden Essens einmal wöchentlich bietet viel Gelegenheit, miteinander zu kommunizieren und den Wortschatz für alltägliche Tätigkeiten und Gegenstände zu lernen. Die Senioren Wiltrud Ningel, Anneliese Hauk und Werner Jäger erklären den Kindern immer zuerst auf Deutsch, was gemacht wird, welche Zutaten das sind und wo sie herkommen. Die Kinder sprechen es nach, damit es sich besser einprägt. Dann dürfen sie schnipseln.

„Außerdem gibt es eine Verbindung zum Community Gardening Projekt am Neumarkt, das gemeinsames Gärtnern ermöglicht“, ergänzt Krause. Da gibt es Beete und Hochbeete, die von den Bewohnern des Stadtteils und der Neckarschule bearbeitet, bepflanzt und gegossen werden. „Wir haben für unsere Mahlzeiten auch von dort Gemüse und Kräuter geholt“, erzählt Anneliese Hauck, „da können die Kinder sehen, wie diese gesunden Zutaten wachsen und wo sie herkommen“. Für den Pudding, den einige in der Küche für den Nachtisch vorbereiten, nutzen sie davon Minzblätter zur Deko. Tische werden zusammengestellt und Stühle zurechtgerückt. Und schon kommen die Eltern zur Tür herein. Tanya und Sevdalina bringen Teller und Bestecke, Christos Gläser und Mineralwasser.

„Die Kinder lernen hier nämlich auch, wie man den Tisch deckt und dass man nicht zu essen beginnt, bevor alle da sind“, erzählt Werner Jäger, „sie bekommen dadurch ganz nebenbei auch Tischmanieren beigebracht“. Schnell noch fegen und schon wird der noch ein wenig warme, mit dem bunten Gemüse gemischte Nudelsalat auf die Teller verteilt. „Das ist ein geniales Projekt“, sagt Jutta von Paleske. Sie ist die Lehrerin von den Kindern, die in der Vorbereitungsklasse sind, weil sie wegen fehlender Deutschkenntnisse nicht eingeschult werden konnten. „Optimalere Bedingungen, eine Sprache zu lernen, gibt es kaum“, findet sie.

Muhammed springt auf den 90-jährigen, noch überaus rüstigen „Opa Werner“ zu und drückt ihn ganz fest. „So was passiert manchmal sogar auf der Straße, wenn ich eines von den Kindern treffe“, erzählt Werner Jäger sichtlich gerührt. Das ist dann eben noch die soziale Komponente. Man lernt sich kennen im Stadtteil - und die Kinder, und damit auch ihre Familien, fühlen sich viel schneller integriert.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019