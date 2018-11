Netzwerk gesichert

Kostenlose Hausaufgabenbetreuung, Nachbarschaftshilfe, Seniorenberatung, ein Mittagstisch: Die Angebotspalette ist groß, das gesamte Netzwerk Neckarstadt längst ein beeindruckender Zusammenschluss vieler Engagierter, die im Stadtteil Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen. Kirchen, Quartiermanagement (Stadt), GBG Wohnungsbaugesellschaft, Vereine, Selbsthilfegruppen: Sie alle tragen zum friedlichen Zusammenleben bei, verhindern so Parallelgesellschaften. Ein Baustein war da seit langem das Haus in der Alphornstraße des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes mit seiner über Jahre aufgebauten, stark frequentierten Dienstleistungsplattform für alle Altersgruppen. Was in Sonntagsreden ständig gefordert wird – hier in der Neckarstadt war das Miteinander gelebte Realität. Dass es nun nach dem Verkauf gelungen ist, den Standort zu sichern, ist eine super Sache, die dem Einsatz der Akteure vor Ort (Quartiermanagement) und der Stadt zu verdanken ist. Dazu hat sich das Mehrgenerationenhaus als Projekt des Bundes (mit Fördergeldern) im Bürgerhaus erhalten. Alles wichtig für die Neckarstadt-West.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018