Neues Bistro direkt am Neckar?

Ein kleines Bistro am Neckarufer, das nicht nur tagsüber zum Verweilen einlädt, sondern auch nachts mit viel Licht dunkle Ecken ausleuchtet - diese Idee haben die Architekten von Raumfreiheit in Kooperation mit Yalla Yalla! dem Mannheimer Gestaltungsbeirat vorgestellt.

Ihr Ziel haben die Macher dabei klar vor Augen: die bislang ungenutzte Promenade an der Dammstraße, auf Höhe der Alphornstraße, zu beleben, Angsträume zu beseitigen und einen neuen grünen Begegnungsort zu schaffen. „Wir finden, dass die Stadt am Wasser zu kurz kommt“, erklärte Torsten Ohrnberger von Raumfreiheit dem Sachverständigungsgremium der Stadt, das aus fünf Architekten besteht.

Ornbergers Pläne zeichnen ein Bistro mit selbstgezimmerten Bretten als Fassade, unzähligen Pflanzen auf dem Dach, einer Glasvitrine für das Essensangebot und einer separaten barrierefreien Toilette. Das Bistro selbst soll direkt neben dem angrenzenden Spielplatz entstehen, genauer auf dem kleinen Parkplatz, der zwischen Dammstraße und dem am Neckarufer entlanglaufenden Fahrradweg liegt.

Das Konzept dahinter stellt Ohrnberger so vor: Eigentlich ganzjährig soll das Bistro Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet sein, am Wochenende sogar bis 22 Uhr. Statt Snacks soll es hier ein gastronomisches Angebot geben, mit Eisverkauf im Sommer und Glühwein sowie Maronen im Winter. Auch Picknickkörper und Essen zum Mitnehmen für die Neckarwiese soll es inklusive Pfandsystem geben. Liegestühle, Sonnenschirm und Sportgeräte können ausgeliehen werden. Die Macher können sich auch Konzerte von der Popakademie vorstellen. Den Bauantrag haben die Innenarchitekten kurz vor Weihnachten eingereicht, Bauherr ist die Firma Thor.

Keine Podeste

Warum die Rückseite des Gebäudes zur Dammstraße zeigt, wollen die Mitglieder des Gestaltungsbeirats wissen. Sie schlagen vor, die Autos komplett zu verbannen und das Bistro als Pavillon mit rundum offenen Seiten zu gestalten.

Auch ist die Sorge bei dem Sachverständigungsgremium groß, dass dieses Projekt nur Teil einer ganzen Serie statt individuell und einzigartig sein könnte. „Wir erstellen immer nur einzelne Lösungen und unsere Projekte sind maßgeschneidert“, versichert Ohrnberger und erweist auf ein zweites Projekt: In beleuchteten Lettern soll ein „Westside“-Schild am Neckarufer platziert werden. Den Vorschlag, erhöhte Sitzpodeste aus Holz zu bauen, auf dem die Besucher in Liegestühlen direkt vor dem Bistro den Ausblick auf den Fluss genießen könnten, lehnt der Gestaltungsbeirat ab - und schlägt vor, stattdessen eine breite Treppe mit vielen Sitzgelegenheiten zu bauen, ähnlich wie es sie bereits am Alten Meßplatz gibt.

Der Grund: obwohl Ohrnberger die Sitzpodeste als verschiebbar und mobil vorstellt, befürchtet der Gestaltungsbeirat, dass sie bei schlechtem Wetter ungenutzt bleiben und verwahrlosen. Trotzdem begrüßt das Gremium das Projekt - und die Macher erklären, alle Vorschläge in ihre Pläne mitaufzunehmen. Ob oder wann diese Pläne Realität werden und wie sie am Ende umgesetzt werden, steht aber noch nicht fest.

