Neues und Skurriles entdeckt

Drei Tage, oder besser drei Abende, zeigte sich die Neckarstadt-West von ihrer glänzenden Seite. Geschätzte 15 000 Besucher zogen durch den Stadtteil, um Neues, Schönes, aber auch Skurriles zu entdecken. Die 14. Lichtmeile war für Besucher, Veranstalter und Organisatoren ein voller Erfolg. „Alles gut besucht“, zog Quartiermanager Gabriel Höfle am Ende ein positives Fazit.

Programm an 30 Orten

Zum Erfolg trug auch das Wetter bei, das an allen Abenden gnädig mit den Besuchern umging, wenn es den einen oder anderen auch ein wenig fröstelte. Da waren am ersten Abend die „Neckarstädter Nächte“ angesagt: Aus Kellern, Hinterhöfen und Kirchen klang Musik. Dabei gab es kaum Grenzen: Ob Jazz, Funk, Blues oder Rock, Pop und Depp House oder Klassik, Elektro und Weltmusik – da war für fast jeden Geschmack etwas dabei. Insgesamt 30 verschiedene Orte wurden bespielt. Um den Stadtteil ins rechte Licht zur setzen, war der Neumarkt in diesem Jahr wieder beleuchtet – für viele eindrucksvoll anzuschauen.

Beim offiziellen Startschuss der Lichtmeile im Alten Volksbad, sagte Stadtrat Thorsten Riehle unter anderem: „Die Neckarstadt-West ist der meist unterschätzte Stadtteil Mannheims“. Und gerade deshalb gelte es, nicht denjenigen nachzugeben, die den Stadtteil schlecht reden und von Migrantenfluten oder Ausländerwellen fabulieren würden. Riehle: „Hier wird etwas hineininterpretiert, was es nicht gibt.“ Stattdessen sollten Probleme, die das Quartier durchaus habe, sachlich diskutiert und nach Lösungen gesucht werden. Ein erster Ansatz sei die „Lokale Stadterneuerung“, die helfen könnte, die Neckarstadt-West weiter zu entwickeln.

Die beiden Studentinnen Clarisssa Seibold und Julia Müller ließen sich einfach durch den Abend treiben. „Mal sehen, wo wir am Ende landen“, lachten die beiden, die zum ersten Mal die Lichtmeile besuchten. „Wir sind erst vor Kurzem in die Neckarstadt gezogen. Da ist es doch besonders interessant, wenn hier so viel vielfältige Kultur gezeigt wird“, ergänzten sie. Beim „Tag der offenen Ateliers“ war ein etwas anderes Publikum unterwegs – mehr Ältere. An 37 unterschiedlichen Orten wurden Illuminationen, Fotografie, Malerei, oder Theater gezeigt. Wolfgang Biller, im Rathaus für die Stadtteilkultur zuständig, sagte: „Das Publikum war außerordentlich interessiert. Es konnten viele gute Gespräche geführt werden.“

Gebastelt und gelesen

Viel Mühe hatten sich die Organisatoren auch mit dem gut frequentierten Kinderprogramm gegeben. Da wurde begeistert gebastelt, beim Figurentheater mitgewirkt oder ein Film angeschaut. Die Veranstaltungen unter der Überschrift „Literatur an ungewöhnlichen Orten“, bei denen verschiedene Schriftsteller aus den unterschiedlichsten Genres in Cafés, Kirchen und Kneipen lesen, waren ebenso gut besucht. Wer sich vor nichts fürchtete, der konnte etwas ganz Besonderes erleben: Nach Aufführungen in Baden-Baden, Brummen, Sotschi und Moskau traten Monika-Margret Steger und Jörg Fischer in der Neckarstadt auf. Natice Orhan-Daibel ergänzte das Märchen „Von Einem, der auszog, das Fürchten zu lernen“ in türkischer Sprache. Spontan, furchtlos und erfrischend ging es in einem Keller der Langstraße zu.

„Die Lichtmeile hat in diesem Jahr deutlich ihre Vielfalt aufgezeigt. Es waren auch merklich mehr Leute als im letzten Jahr dabei“, freute sich Quartiermanager Gabriel Höfle: „Die Lesungen waren gut besucht. Die bisherigen Rückmeldungen der Kreativen sind sehr positiv, wohlwollend und lobend den Organisatoren gegenüber.“ In diesem Jahr habe es auch endlich wieder richtiges Lichtmeilen-Wetter gegeben, so dass die Besucherströme sich gut verteilten“, sagte Höfle. „Die Lichtmeile hat sich als Symbol der Schaffenskraft des Stadtteils gezeigt“, ergänzte Stadtrat Riehle.

