Nun die Wende: Neujahrsempfang in Mannheims größtem Stadtteil findet doch statt. Die Bürgerinitiative Neckarstadt springt als Veranstalter ein und lädt alle Bewohner im Stadtteil für Sonntag, 20. Januar, 11 bis 14 Uhr, zum geselligen Austausch in das Bürgerhaus Neckarstadt in der Lutherstraße ein. Auch die Stadt habe ihr Mitwirken zugesagt, berichtete BI-Sprecher Maik Rügemer dem "Mannheimer Morgen" über laufende Verhandlungen. Oberbürgermeister Peter Kurz sei als Redner auch angefragt.

In einem Interview mit dem "Mannheimer Morgen" (Freitagausgabe) beklagt der scheidende Vorstand des Bürgervereins Neckarstadt die mangelnde Unterstützung durch die Kommune: "Wir hätten uns gewünscht, dass mehr für die Neckarstadt-Bewohner geschieht", sagt Noch-Vorstand Holger Keck. Wenn etwas von der Kommune geplant werde, sei es sinnvoll vorher mit den Akteuren vor Ort zu sprechen. Dies sei bei etlichen Projekten, wie zum Beispiel der Gründung des Kids e.V., nicht der Fall gewesen. Insgesamt müsse die Stadt mehr für das ehrenamtliche Engagement in den Mannheimer Stadtteilen tun.

Ende November wurde die Auflösung des Bürgervereins Neckarstadt aufgrund mangelnder Kandidaten für den Vorstand und einer überalterten Mitgliederstruktur von den Mitgliedern beschlossen.

