Parkplätze entstehen an Dammstraße

Die angekündigte Umstrukturierung am Neumarkt (wir berichteten) hat in diesen Tagen begonnen, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Um das Gelände attraktiver zu gestalten, wird zunächst hinter dem Kulturkiosk die Fläche (für eine Art „Stadtbühne“) freigeräumt. 24 Parkplätze werden dazu vom Neumarkt in die Dammstraße verlagert. Dafür musste zunächst kurzzeitig ein Teil der Parkfläche am Neumarkt gesperrt werden, um die Fundamente für die neuen Poller setzen zu können. Danach wurde die Fläche zum Parken wieder freigegeben – bis Ersatz an der Dammstraße entstanden ist.

30 neue Buchten

Dort, in der Dammstraße, finden derzeit die Markierungsarbeiten für 30 neue Parkplätze statt. Eine Seite der Straße ist gesperrt. Die neuen Buchten werden aufgrund von Kapazitätsengpässen, so die Stadt, voraussichtlich erst Ende der Woche fertiggestellt. Erst, wenn die neuen Parkflächen freigegeben sind, wird die Parkplatz-Fläche am Neumarkt für die Stadtbühne endgültig gesperrt, heißt es aus dem Rathaus. Der organisatorische Aufwand erlaube kein anderes Vorgehen. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.07.2019