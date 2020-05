„Positive Wirkung“

Das Aktionsbündnis Alter Messplatz begrüßt die Einrichtung des Forums für Deutsche Sprache am Alten Messplatz (wir berichteten). Damit werde eine wesentliche Forderung der Neckarstädter Bürgerschaft erfüllt, so Karl Lederle, der Sprecher des Aktionsbündnisses. Zusammen mit dem Marchivum seien nun zwei neue große Kultureinrichtungen im Stadtteil angesiedelt, „wir erwarten davon eine positive Auswirkung auf die gesamte Neckarstadt, ins besondere aber auf die Neckarstadt-West“, formulierte Lederle die Perspektiven. Der Zugang zum Neckar werde frei bleiben, dort könne dann eine städtebauliche Gestaltung erfolgen.

Forderung umgesetzt

Leider werde das Forum nicht als Brückenkopf, sondern an die dortige Discounter-Filiale anschließend gebaut, dies sei der Erhaltung der Bäume am ehemaligen Biergarten geschuldet. Die Forderung des Bündnisses, das Forum und die sportlichen Aktivitäten von ALTER zusammen an dem Platz zu ermöglichen, sei umgesetzt worden. scho

