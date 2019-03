Qualm durch Müll beschäftigt jetzt die Juristen

Erneut fordern Anwohner die Stadt und ihre zuständige Behörde auf, das Heizen mit Sperrmüllplatten und Vollholz (Möbelstücke) der Wohnungen in einem Haus in der Elfenstraße zu unterbinden. Trotz der massiven Beeinträchtigungen in der Nachbarschaft würden die Hauseigentümer von sich aus keinerlei Interesse zeigen, das Vorgehen durch die dort untergebrachten Menschen zu unterbinden und ihnen alternative Heizungsoptionen zur Verfügung zu stellen. Doch die Kommune sieht derzeit keine Möglichkeit zum Eingreifen.

Wie berichtet, liegt bei bestimmten Wetterlagen (Inversion) immer wieder Rauch über der Elfenstraße in der Neckarstadt-West. Grund ist, dass Mieter dort mit Sperrmüll ihre Wohnungen heizen, was mehrfach vom Rathaus (Fachbereich Sicherheit und Ordnung) kontrolliert wurde und Mitte Februar sogar einen Einsatz der Polizei vor Ort auslöste. Die Anwohner wehren sich seit Monaten gegen diese „gigantische Luftverschmutzung“ und haben juristische Schritte angekündigt. Brennmaterial als auch Ausstattung der Öfen würden nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, so der Vorwurf.

Kein Umbau der Gesamtanlage

Die jetzt zuständige Baurechtsbehörde habe die Angelegenheit eingehend geprüft, heißt es aus dem Rathaus auf Anfrage der Zeitung. Ergebnis sei, „dass ein bauordnungsrechtliches Einschreiten aufgrund des im Bebauungsplan festgesetzten Verbrennungsverbotes nicht möglich ist.“ Bei den Öfen handle es sich um Bestandsanlagen und nicht um neu zu errichtende Feuerungsstätten. Das Verbrennungsverbot beziehe sich aber ausschließlich auf diese und deren Umbau oder Erweiterung.

„Der Umbau von Bestandsanlagen fällt nicht hierunter“, so Sprecher Jan Krasko. Zudem handele es sich lediglich um den Tausch einzelner Öfen. Dieser Austausch einzelner Elemente stelle aber nach dem Baurecht keinen Umbau der Gesamtanlage dar, „zumal der Austausch regelmäßig aufgrund unserer Anordnung stattgefunden hat.“ Die betroffenen Fachbereiche, so die Auskunft, wollen allerdings noch einmal gemeinsam prüfen, ob irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten bestehen, um einzugreifen.

Die Anwohner haben dafür kein Verständnis. „Entscheidend ist, welche Emissionen aus dem Kamin kommen, nicht wie lange es diesen Kamin schon gibt“, sagt Sprecher Michael Weil. Berücksichtigt werden müsse zudem, wie eng bebaut die Elfenstraße, beziehungsweise die Neckarstadt sei. Und hier, davon sind die Anwohner überzeugt, habe der Gesetzesgeber die letzten Jahre klare Regelungen geschaffen, die einzuhalten seien.

Michael Weil findet jedenfalls „die Art und Weise, wie die zuständigen Abteilungen der Stadt Mannheim uns Anwohner den angezeigten Gesundheitsgefährdungen diesen Ausmaßes aussetzen, beschämend“. Es müssten endlich, sowohl die Bewohner als auch die Hausbesitzergemeinschaft in die Verantwortung genommen werden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019