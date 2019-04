Radmarkt auf dem Alten Meßplatz

Der 55. Mannheimer Gebrauchtradmarkt findet am Samstag, 13. April, 10 bis 13 Uhr erstmals auf dem Alten Meßplatz in der Neckarstadt statt. Auch Privatpersonen können hier ein gebrauchtes Rad verkaufen. Zudem bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) eine Fahrrad-Codierung an. Mitzubringen sind Personalausweis und Kaufbeleg mit Rahmennummer. Der ADFC steht außerdem für Fragen „rund um‘s Rad“ zur Verfügung und hält das neue Radtourenprogramm bereit. Das Programm und viele weitere Broschüren können auch noch nach dem Gebrauchtradmarkt an den ADFC-Infopunkten kostenlos mitgenommen werden. red

