Rote Schwimmwesten als Mahnmal

Außerdem stimmte Liedermacher Bernd Köhler einige Stücke an. „Widerstandslieder haben mein ganzes Leben geprägt“, erklärte der Akustikgitarrist, der an die südländischen Gastarbeiter der 1960er Jahre erinnerte, indem der Musiker mehrere Nummern spielte, wie das spanische Volkslied „Qué sera?“ sowie „Das Lied von der Moldau“ von Bertolt Brecht, „Dicke Dagmar rote Backen“ und „Blauer Planet“.

Offenes Mikrofon

Zwischendurch stand die Bühne im Rahmen der Aktion „Offenes Mikrofon“ allen Besuchern zur Verfügung, die irgendein Thema zur Sprache bringen wollten. Bezirksbeirat Roland Schuster von „Die Linke“ gab einen Kommentar ab zur aktuellen Stimmung im Stadtteil. „Die Neckarstadt-West war durch die Innenstadtnähe schon immer ein Stadtteil für ankommende Menschen, zum Beispiel für Migranten“, schilderte Roland Schuster und ergänzte: „Unbestritten ist, dass die Neckarstadt-West noch nie ein Stadtteil reicher Leute gewesen ist, die Wohnsituation ist für viele Menschen beengt.“

An einem Tischlein saß Interviewerin Paula Franke mit einer altmodischen Triumph-Schreibmaschine, die damit die Bewohner nach Alltagsgeschichten für ihr soeben gestartetes Langzeitprojekt „Stattgespräche (NW)“ befragte. Mit einem schriftlichen Appell an alle Ministerpräsidenten, in ihren Bundesländern notleidende Bootsflüchtlinge aufzunehmen, wandte sich die Organisation „Save Me Mannheim“ an die Regierungen. Auf ihrer Internetseite, vertreten durch die Aktivistinnen Anna Barbara Dell, Nadja Encke, Bettina Franke und Gisela Kerntke, schreibt diese Initiative: „Wir sind äußerst besorgt über die sich immer zynischer entwickelnde Haltung Europas und Deutschlands gegenüber Menschen in Lebensgefahr.“

Zudem unterhielten auf der Bühne die Singer/Songwriterin Gizem Gözüacik, die Vorleserin Angelika Baumgartner, der Tanzworkshop „Abya Yala e.V.“ mit Pancho Mendez und das Rap-Projekt „Stimme der Straße e.V.“.

