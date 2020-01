Rückkehr wünschenswert

Alle Achtung! Bereits zum zweiten Mal ist es der Bürgerinitiative gelungen, einen Neujahrsempfang auf die Beine zu stellen – für die wenigen Mitstreiter um die BI-Sprecher Maik Rügemer und Christiane Sobel keine Selbstverständlichkeit. Umso schöner, dass 120 Besucher den Weg an den Neumarkt fanden und damit dokumentierten, das sie Wert auf das Stelldichein zum Jahresbeginn legen. Vor allem in den Stadtteilen dient der Treff dem Zusammenhalt, er schafft Begegnungsmöglichkeiten und thematisiert Künftiges. Der Treff der Akteure ist schließlich auch Ausdruck des Willens, an der Veränderung teilzuhaben, sie mit zu gestalten. Nach Rückschlägen 2018 hat sich 2019 in der Neckarstadt-West einiges zum Positiven bewegt. Beim Wandel, das war spürbar beim Empfang, wollen viele dabei sein. Nicht gelungen ist der Brückenschlag zur Neckarstadt-Ost. Aus diesem Teil fanden kaum Menschen den Weg zum Ereignis – ein Verlust. Weil die Miete in der Alten Feuerwache zu teuer war, wurde 2018 der Umzug nötig. Dabei war der Ort am Alten Meßplatz auch Symbol der Verbindung zweier unterschiedlicher Quartiere. Dort begegnete sich, was ansonsten nicht unbedingt aufeinandertrifft. Eine Rückkehr des Bürger-Empfangs in die Alte Feuerwache wäre also wünschenswert.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020