Sänger suchen Nachwuchs

Unter dem Motto „Singen ist Medizin“ starteten die Besucher an den gutgefüllten Festtischen musikalisch in die Winterfeier. Bei „Leise rieselt der Schnee“ stimmte das Publikum gemeinsam mit den Sängern das entsprechende Liedgut an. Vor dem Gemeindesaal in St. Bonifatius war von weißer Pracht allerdings nichts zu sehen.

„Ob es in diesem Winter überhaupt Schnee in Mannheim geben wird“, bezweifelte Manfred Schwan. Trotzdem freute sich der zweite Kassierer bei der Winterfeier des Gesangvereins Flora die Jubilarehrung durchzuführen. Insgesamt zehn Mitglieder wurden für ihre Treue zum Verein für zehn, 20 und 40 Jahre ausgezeichnet.

Sechs Konzerte 2019

Klaus Heller, Manfred Trzensich und Rolf Bernauer konnten dabei auf vier Jahrzehnte im Verein zurückblicken. Seit 1997 bildet die Flora eine Chorgemeinschaft mit den Sängern der Lyra Frohsinn. „Wir feiern und singen zusammen“, meinte Siegbert Holch. Seit 50 Jahren ist er bei der Lyra als Mitglied eingeschrieben. Derzeit habe er das Amt des zweiten Vorsitzenden inne. „Der erste Vorsitz wird auf der kommenden Versammlung vergeben“, wie er verriet. Überhaupt tun sich beide Vereine schwer mit Nachwuchs. „Wir sind derzeit 76 Mitglieder“, berichtete Manfred Schwan. Der zweite Kassierer der Flora formulierte seinen Weihnachtswunsch nach frischen Kräften. Derzeit sehe es beim Nachwuchs mau aus, bedauerte er. „Wir haben einen Altersdurchschnitt von über 70 Jahren“, unterstrich Schwan. „In unseren jungen Jahren gab es damals nicht so viele Möglichkeiten wie heute geselligen Anschluss zu finden“, sagte Siegbert Holch. „Ich bin 1996 über einen Arbeitskollegen dazugekommen und kannte auch den damaligen Vorsitzenden Kurt Gräf“, erzählte Manfred Schwan. Chorleiter Uwe Mansar ist seit 21 Jahren bei der Flora. Nunmehr schon seit vier Jahrzehnten steht er bei der Lyra als Dirigent in der Verantwortung. „Neben neuen Stimmen wünsche ich mir mehr Probedisziplin“, formulierte er s mit einem Augenzwinkern. Derzeit hat der Verein 97 Mitglieder, davon singen 15 im Flora-Chor, 26 in der Chorgemeinschaft mit der Lyra. 2019 stehen sechs Konzerte für die Chorgemeinschaft an. „Wir treten bei Vereinen, aber auch in Pflegeheimen auf“, sagte Schwan. Mit einem Abendständchen wurden die Besucher auf den Heimweg geschickt. jba

