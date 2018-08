Anzeige

Nächste Station war das COMMUNITYartCENTERmannheim (CaCm). Es wurde im Mai 2012 im Rahmen eines bundesweiten Städtebauförderungsprogramms eröffnet. Die künstlerische Leiterin, Annette Dorothea Weber, erklärte: Das CaCm verstehe sich als „Ort der Begegnung und Zentrum für Dialog- und Veränderungskunst“. Künstler verschiedener Sparten arbeiteten mit künstlerischen Mitteln an aktuellen Themen, wie beispielsweise der geplanten Neugestaltung des Neumarktes, oder Konflikten, die sie in der Stadtgesellschaft wahrnehmen, mit dem Ziel, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie Antiziganismus, abzuwehren. Vor allem will man den Zusammenhalt in der Stadt stärken.

Zustimmung zum Sportpark

„Mit ihrer Arbeit treten die Künstler für eine demokratische Kultur der Gleichwertigkeit ein“, so Weber. Auf die Frage, wie sie den Kontakt zu den Menschen herstellen, erwiderte Weber: „Durch Veranstaltungen, wie das Gastmahl, bei dem eine Suppe angeboten wird gegen Gespräche.“ Gefördert werde das CaCm von Open Society Foundations, der Freudenberg Stiftung, der Stadt Mannheim, der BT Spickschen Stiftung und der Heinrich-Vetter-Stiftung.

Am Alten Meßplatz informierten sich die Landespolitiker über „ALTER“, den neuen Sportpark für Kinder und Jugendliche aus der Neckarstadt, initiiert als Zwischennutzung von den Künstlern Philipp Morlock und Philipp Kohl zusammen mit dem Architektenbüro Yala Yala (wir berichteten). Auf die Frage nach der Finanzierung erklärte Philipp Morlock: „Die Stadt und die Mannheimer Projektentwicklungsgesellschaft MWSP sind Kooperationspartner.“ Sozialarbeiter David Frey sei für ein Jahr eingestellt worden, als Ansprechpartner und falls es Probleme gibt. Das meiste im Sportpark hätten sie selber gebaut. Finanziert werde der Sportbetrieb durch den Kioskverkauf. Sie seien nicht gewinnorientiert, sondern hätten den gemeinnützigen Verein Pow e.V. gegründet. „Schön wäre eine Künstlerkriegskasse, aus der Künstler bei größeren Projekten schöpfen können, ohne vorher in Eigenleistung gehen zu müssen“, meinte Morlock.

Für einen „Künstlerpool“, beispielsweise für Material, sprach sich Nadja Peter vom Verein Livekultur aus. Die Mitglieder haben sich auf die Fahne geschrieben, Jazz mit anderen künstlerischen Richtungen zusammenzubringen und in die verschiedenen Stadtteile zu tragen – und zwar zu stadtteilbezogenen Preisen. Respekt zollte Zimmer den Initiatoren von ALTER. Auch der Verein Livekultur sei eine spannende Stadtbeteiligungskultur. „Bei allen künstlerischen Projekten in der Neckarstadt steht Soziales immer im Mittelpunkt“, freute sich die Landtagsabgeordnete.

