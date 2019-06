Schöne Ballade zum Jubiläum

Da staunten die Akteure nicht schlecht: Mit etwa 140 Teilnehmern konnte der Kurpfälzer Männerchor 1913 und Frauenchor 1991 e.V. (KMC) einen Besucherrekord seines Konzertes „Liederliches und Lyrisches“ im Gemeindesaal von St. Nikolaus (Neckarstadt) verzeichnen.

„Wir sind überwältigt, dass wir einen solchen Zuspruch haben“, freute sich Paul Diener, erster Vorsitzender des KMC, angesichts der vielen Zuhörer, die den beschwingten Sonntagnachmittag sichtlich genossen. Mit einem bunten Strauß an bekannten Melodien und Volksweisen sowie Lyrik von Joachim Ringelnatz, Erich Kästner und anderen beging der Verein damit das 40-jährige Dirigenten-Jubiläum seines Chorleiters Eddy-Werner Triebskorn beim KMC.

Aus dem Alltag entführt

Gleich mit dem Auftakt, dem „Morgenlied“, einer Komposition von Kapellmeister Frank Meiswinkel, entführten die Chöre ihre Gäste aus dem Alltag. „Schön ist die Welt, drum Brüder lasst uns reisen“, „Ein Freund, ein guter Freund“ aus der Tonfilm-Operette „Die drei von der Tankstelle“ und „Irgendwo auf der Welt“ aus der Komödie „Der blonde Traum“, gehörten zu den Beiträgen, die Männer- und Frauenchor mal alleine, mal zusammen sangen und die beim Publikum gut ankamen. Ebenso aber auch die Schlager jüngeren Datums, wie „Rot sind die Rosen“ und „Lieder, die von Herzen kommen.“ Nicht fehlen durften im KMC-Repertoire „Die Rose“ von Amanda McBroom sowie „Ihr von morgen“ und „Unsre Lieder“ des unvergessenen Udo Jürgens. Beim Konzert wurde einmal mehr deutlich, dass Chorgesang auch heute noch Menschen begeistert. Erst recht, wenn er mit Höhepunkten gespickt wird, wie in Person der Mezzosopranistin Veronika Phung. Sie begleitete den KMC nicht nur am Klavier, sondern zog ebenso als Solistin mit Wolfgang Amadeus Mozarts „Voi, che sapete“ aus der „Hochzeit des Figaro“ ebenso wie mit „Caro mio ben“, einem von Giuseppe Geordanis vertonten Gedicht, die Zuhörer in den Bann. Wunderschön war auch ihre Interpretation von Hildegard Knefs „Für mich soll’s rote Rosen regnen“, das im Hintergrund vom Frauenchor abgerundet wurde.

Eine besondere Freude hielt dann der KMC für den Jubilaren bereit: Der Bariton Edgar Hacker, ein Freund Eddy-Werner Triebskorns seit Jugendtagen, sang auf dessen Wunsch „Die Uhr“, eine Ballade von Carl Loewe (1796 - 1869). Der 70-jährige Triebskorn selbst stammt aus einer Brühler Musikerfamilie und erhielt mit sechs Jahren seinen ersten Klavierunterricht. Später wurde er an der Musikschule Mannheim unterwiesen. Er gilt als anerkannter Pianist und begleitet neben seiner Tätigkeit als Dirigent, vielfach Solisten und Chöre. Auch der 1991 gegründete Frauenchor des KMC geht mit auf sein Betreiben zurück.

„Dank seines Könnens, seiner Begeisterungsfähigkeit, des unermüdlichen Engagements für die Musik und seiner fast nie ausgehenden Geduld, sind unsere Chöre nicht nur in der kulturellen, sondern auch in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Funktion, ein fester und belebender Bestandteil unserer städtischen Gemeinschaft“, würdigte Paul Diener den Dirigenten in seiner Laudatio. Eddy-Werner Triebskorn sei für die beiden Chöre aber nicht nur Taktgeber, „vielmehr ist er auch ein Freund, der in schweren Stunden, aber auch in glücklichen Momenten voll und ganz für seinen KMC da ist.“

Am Ende gab es viel Applaus und dem Wunsch nach einer Zugabe kamen die Sänger mit dem „Jäger aus Kurpfalz“ gerne nach. Mit Beifall wurde Michael Hördt bedacht, der mit den launigen Rezitationen zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen hatte. Bei Kaffee und Kuchen klang ein Nachmittag aus, der, so die Meinung der Besucher, gerne wiederholt werden kann.

