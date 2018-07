Schwüler Tex-Mex-Sound

Anzeige

Um am Knopf eines Effektgerätes zu drehen, kniete sich Sänger und Gitarrist Bodie Jarman auf der Bühne nieder und erzeugte dadurch ein schallendes Geräusch auf seiner altmodischen E-Gitarre, eine 1957 in den USA gefertigte Danelectro U1. „Ich habe die über das Internet in den Staaten gekauft“, verriet er nach dem Auftritt. Im schummrigen Kellerclub des Alten Volksbades spielte die australische Indie-Rock-Band Los Tones, die sich auf Tournee durch Europa befindet, im Rahmen der Konzertreihe „Brandherd“ – und verbreitete eine psychedelische Underground-Atmosphäre.

Ständig hüpfte der tanzende Gitarrist Rohan Welsh von einem Fuß auf den anderen. Eine ähnliche Bewegungsfreude legte Jarman an den Tag. Ihren Indie-Rock-Sound mit schwülen Tex-Mex-Einflüssen verfremdeten die vier Australier, die einen Abend zuvor in Berlin aufgetreten waren, auf der Bühne mit äußerst viel Hall. Im Alten Volksbad, in dem seit zwei Jahren Live-Konzerte stattfinden, konnten die Garagen-Rocker damit das Publikum zum Tanzen animieren.

Die Lichtshow gestalteten die Musiker, die sich lediglich von einem Scheinwerfer anstrahlen ließen, sparsam und reduziert. Ebenso minimal war das rumpelnde Schlagzeug von Leigh Welsh, der Bruder von Gitarrist Rohan Welsh, mit nur wenigen Trommeln und Becken zusammengebaut. Unter den Hieben von Schlagwerker Leigh Welsh schepperte das große Becken lärmend. Zwischendurch erzeugten die Gitarristen einen fauchenden Sound, gegen Konzertende klang das Quartett aus „Down Under“ gar wie ein fiependes Sci-Fi-Raumschiff. Auf seinem rechten Oberarm trägt Jarman einen grinsenden Totenkopf als Tätowierung, wobei zwischen den Zähnen des Tattoo-Totenschädels ein langer Strohhalm steckt.