Senioren-App - besser leben im Alter

Im Alter besser leben - mit moderner Informationstechnologie: Das ermöglicht das altersspezifischen Präventionsprojekt SINQ (Service-Integration und Netzwerkmanagement zur Verbesserung des sozialen Zusammenlebens geriatrischer Patienten im Quartier). Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt wurde ausgehend vom Quartier Neckarstadt-West vom Netzwerk Gesundheit des Mannheimer Quartiermanagements e.V. in Kooperation mit dem Geriatrischen Zentrum der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), dem FZI in Karlsruhe, dem Institut für Technik und Betriebsführung (itb) der DHI, Cas Software sowie YellowMap erarbeitet und eine mobile Anwendung (SINQ-App) entwickelt.

Senioren oft allein

Das Ergebnis wurde im Rahmen einer ganztägigen Veranstaltung im Bürgerhaus Neckarstadt West interessierten Besuchern vorgestellt. In seiner Einführung hatte Gabriel Höfle, Quartiermanager Neckarstadt-West, zunächst den Stadtteil vorgestellt und erklärt, dass dort 11,3 Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre und 2,4 Prozent über 80 alt sind. Die Senioren lebten sehr oft allein. Ältere Menschen mit Betreuungs- und Pflegbedarf würden vor besonderen Herausforderungen stehen. Die Versorgungsstrukturen seien zwar weitgehend im Wohnumfeld vorhanden. Doch häufig fehle es an den notwendigen Informationen und an der Vernetzung der Leistungsträger. Das könne die Senioren auch aus sozialen und finanziellen Gründen vor erhebliche Schwierigkeiten stellen, so Höfle. Um es den älteren Menschen zu ermöglichen, so lange wie möglich in ihrer Wohnung zu bleiben, habe sich das Quartiermanagement an dem Projekt beteiligt.

Sozial-Bürgermeister Dirk Grunert (Grüne) von der Stadt Mannheim begrüßte das Projekt, das zum Ziel hat, die häufig bestehende Lücke zwischen vorhandenen Versorgungsstrukturen und Menschen, die diese Leistungen in Anspruch nehmen wollen, zu schließen, und so den älteren Menschen ein lebenswertes Leben ermöglichen.

In ihrem Grußwort betonte Sabine Krieg vom Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg, dass die im Rahmen des Projekt entwickelte mobile Anwendung (SINQ-App), hervorragend zu der Strategie des Ministeriums mit dem Motto „Quartier 2020 - Gemeinsam.Gestalten“ passe. Die Kommunen, so der Anspruch, sollen bei der Etablierung und Weiterentwicklung von Quartieren dabei vor Ort begleitet und unterstützt werden.

Den Vorträgen von Wilhelm Stork vom Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe zu „Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung im Gesundheitswesen“ sowie von Christoph Kunze vom Institut für Mensch, Technik und Teilhabe der Hochschule Furtwangen zur „Digitalisierung und sozialraumorientierte Versorgung älterer Menschen“ folgte eine angeregte Diskussion. Dabei ging es vor allem um Sicherheitsrisiken der Technologie ging. Anschließend wurden die Projektergebnisse vorgestellt und erläutert.

30 Personen dabei

„Wichtig ist“ so Uwe Sperling vom Geriatrischen Zentrum der UMM, „dass Bedarfe rechtzeitig erkannt und evaluiert werden.“ Von Damian Wiensch vom Quartiermanagement Neckarstadt-West erfuhren die interessierten Zuhörer, dass circa 30 Personen an dem Projekt in der Neckarstadt-West teilgenommen haben.

Passgenaue Dienstleistungen

Madlen Witt vom FIZ Karlsruhe zeigte den Besuchern im Ausstellungsraum, wie die aus dem Projekt heraus entwickelte mobile Anwendung (SINQ-App) funktioniert, die den Versorgungsbedarf des Nutzers erfasst und automatisch passgenaue Dienstleistungen empfiehlt, deren Anbieter direkt aus der App heraus kontaktiert werden können.

Gern genutzt wurde bei dem Termin im Bürgerhaus Neckarstadt auch die Gelegenheit, sich kostenfrei einem Alltags-Fitness-Test zu unterziehen, der Menschen ab 60 Jahren verrät, wie es um die eigene Fitness im Alter bestellt ist. ost

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020