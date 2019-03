Sicherheit für ältere Menschen

Das Netzwerk „Älter werden in der Neckarstadt“ lädt heute, 29. März, von 15 bis 17 Uhr zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Sicherheit ins Bürgerhaus Neckarstadt-West in der Lutherstraße 15-17. Zusammen mit dem Präventions-Referat des Polizeipräsidiums werden dabei wichtige Themen angesprochen, es geht in einem Vortag von Polizeioberkommissar Stefan Ebert um „Sicherheit im Alter“, Erster Polizeihauptkommissar Martin Boll spricht über Wohnungseinbruch-Schutz, bevor anschlißend wieder Stefan Ebert praktische Tipps zur sicheren Mobilität im Alter gibt. Musikalisch begleitet Jenny Bright von der Popakademie den Nachmittag. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019