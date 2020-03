Sicherheit für die Freiheit aufs Spiel setzen?

Eine Gruppe Menschen überlebt geschützt in einem Bunker. Außerhalb des Bunkers lauert nur der Tod, denken sie. Drinnen ist das Leben hart, streng reguliert und entbehrungsreich – aber sicher. Für die Premiere des Theaterstücks „Meerraum“ des Theaters Exil im Jugendkulturzentrum forum in Kooperation mit der Jungen Bürgerbühne am Jungen Nationaltheater Mannheim gab es stehenden Applaus.

Das Theater Exil gibt es seit 2012 als Theatergruppe in Selbstorganisation im Jugendkulturzentrum forum. Die Gruppe setzt sich kritisch mit politischem und gesellschaftlichem Geschehen auseinander, betrachtet die Welt aber auch mit Humor. So auch im neuen Theaterstück „Meerraum“, das Theater Exil selbst entwickelt hat und auch für Regie und Inszenierung verantwortlich zeichnete. Es spielen junge theaterbegeisterte Laien, die entweder in ihrer Schule in einer Theatergruppe waren und weiter spielen wollten oder junge Erwachsene, die einfach gern Theater spielen. Hinter den Kulissen zeichnet Anna Anslinger verantwortlich für die Organisation. Für den richtigen Ton sorgt Kirstie Augenstein. Lichtkünstler Sebastian Waltz, übernimmt die Raumgestaltung.

Außergewöhnliches Projekt

Eingeschlossen in ihrem Sarg aus Beton lebt eine Gruppe Menschen. Denn nach draußen können sie laut Diktator Benno (Thilo Dörfler) nicht. Um sie bei Stimmung zu halten, plant er einen „Meerraum“ mit Sandstrand und Wellenrauschen. Aber ist das genug, um glücklich zu sein? Kann ein Bunker zur Heimat werden? Allein nur mit sich sucht die Gruppe einen Ausweg, eine Lösung oder überhaupt einen Lebenszweck. Obwohl streng verboten, zeugen Yves (Thomas Baumann) und Mara (Leonie Prinz) ein Kind. Es formt sich Protest und die Protestler versuchen, die schwangere Mara für ihre Pläne zu gewinnen.

Die große Frage dabei ist: Sind die Menschen bereit, ihre Sicherheit für ihre Freiheit aufs Spiel zu setzen? Ob es überhaupt noch andere Menschen gibt oder ob sie vielleicht die letzten noch lebenden Menschen sind, sie wissen es nicht. Einen Kontakt zur Außenwelt gibt es nicht. Vielleicht wären sie auch gar nicht mehr fähig, mit anderen Menschen in einen normalen Kontakt zu treten. Die Jahre der Einsamkeit und anhaltenden Isolation haben sie verändert, aus ihnen Andere gemacht. Ewig können sie so nicht mehr weiterleben. Die Vorräte gehen zur Neige. Die Wahnvorstellungen greifen Raum. Was werden sie tun? Der Diktator muss sterben.

Mit diesem außergewöhnlichen Projekt präsentiert Theater Exil ein bewegendes Stück, das an die Grenzen der menschlichen Psyche geht. Der in Schwarz gehaltene Bühnenraum, ebenso wie die Requisiten (eine Leihgabe der Jungen Bürgerbühne am Jungen Nationaltheater) und die Kostüme erinnern an einen richtigen Bunker. So nehmen die erschreckenden Aspekte des Stückes gleich eine neue Dimension an. In der beklemmenden Atmosphäre des Bunkers entsteht eine Geschichte, die aufrüttelt, verwirrt und auch irritiert.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020