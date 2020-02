Spannende Entdeckungsreise mit irrlichternden Farben

In der drängend vollen Diakoniekirche Luther, in der kein Platz unbelegt blieb, saß das Publikum in völliger Dunkelheit. In diese Abwesenheit des Lichts erklang plötzlich das Dröhnen der Orgel, als Organist Wolfram Sauer mit Saxofonist Steffen Dix zu einer Improvisation ansetzte, um in einen Dialog zu treten. Über der Orgel irrlichterte dabei an der Wand ein riesiges Lichtspiel aus projizierten Formen und Farben voller Kunstfertigkeit. In der Lutherkirche im Stadtteil Neckarstadt-West fand wieder das traditionelle multikulturelle Konzertspektakel „Winter Musik-Welten“ des örtlichen Community-Art-Centers statt. Diesmal standen perkussive Instrumente wie zum Beispiel ein zur Trommel umgewidmetes Ölfass im Mittelpunkt der klanglichen Darbietungen.

Wegen des zu erwartenden Besucherandrangs spielte das über 30-köpfige heterogene Ensemble die fünfte Ausgabe des überbordenden Konzertevents „Winter Musik-Welten“ gleich an zwei aufeinanderfolgenden Abenden. Wie bei den letzten Ausgaben war das Konzert erneut ein choreographiertes Mammut-Erlebnis als musikalische Entdeckungsreise in Bezug auf den künstlerisch geprägten Migrationsstadtteil Neckarstadt-West, wo etliche Musiker und Künstler jeglicher Couleur leben.

Um diese Akteure miteinander zu vernetzen und in einen kreativen Austausch zu bringen, dafür finden die „Musik-Welten“ regelmäßig statt, im Winter und im Sommer. Auf diese Weise überwanden die Teilnehmer unter Leitung von Komponist Mike Rausch und Regisseurin Annette Dorothea Weber stilistische Grenzen zugunsten einer Melange, woraus sich ein tonales wie visuelles Feuerwerk ergab.

An einer fremdartigen Trommel namens „Cupa Cupa“ war der Perkussionist Michele Ciccimarra zu erleben, der Jazz-Schlagzeug studierte und bereits mit der legendären deutschen Krautrock-Combo Embryo musizieren durfte. Ob oben auf der Empore, versteckt in dunklen Winkeln, vor dem Altar im grellen Scheinwerferlicht oder zwischen den Kirchenbänken im Publikum, ständig wechselten die beteiligten Musiker ihre räumlichen Positionen, um die ureigene Innenakustik der Diakoniekirche Luther auszuloten. Besonders eindrucksvoll wirkte die Performance des Stücks „Tatu Nehuar“ mit den beiden Schlagwerkern Kasia Kadlubowska und Dominik Fürstberger, was wie eine klangliche Beschwörung daherkam. In solchen Momenten brachten die Musiker das altehrwürdige Gotteshaus zum Beben.

Wie aus dem Nichts aufgetaucht

Dabei konnten sich die Besucher nie sicher sein, aus welcher Richtung als Nächstes die bisweilen vertrackte Livemusik erklang. Gelegentlich tauchten die singenden, trommelnden und zupfenden Akteure, etwa das Trio Neckarganga oder die Opernsängerin Barbara R. Grabowski mit ihrem gemischten Männerchor 1879 Oppau, schemenhaft wie aus dem Nichts auf. Durch diese unkonventionelle Herangehensweise stimmte das gegensätzlich zusammengestellte Ensemble individuelle Interpretationen von Stücken an – wie zum Beispiel „Auf dem Wasser zu singen“ von Franz Schubert, dem kurdischen Folklorelied „Ez Xelefim“, „Ich grolle nicht“ von Robert Schumann, „Locus Iste“ von Anton Bruckner oder der elektronischen Nummer „Silence of Sound“.

