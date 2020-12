Spannendes Kunsterlebnis für 2021 vorbereitet

Das Kulturfestival Lichtmeile mit Ausstellungen, Lesungen, Musik und Kinderprogramm hätte im November stattfinden sollen, wurde jedoch wegen Corona abgesagt. Doch ein kleiner Teil der Veranstaltungen, der Licht ins Dunkel bringen soll, darf im Alten Volksbad stattfinden – wenn auch vorerst hinter verschlossenen Türen.

„Bereits im Sommer haben wir geahnt, dass die Lichtmeile vielleicht nicht stattfinden könnte, und haben daher vorgeplant. Unser ’Plan B’ wurde dann eine Kunstausstellung in den Räumen des Alten Volksbads“, sagte Ralf Philipp vom Team der Geschichtswerkstatt.

Einfach „LICHT“ lautet der Name der Ausstellung mit Werken von sechs Künstlerinnen und Künstlern. Diese wurde nun im kleinsten Rahmen, ohne Publikum, eröffnet. Für den Dezember habe es zuerst noch Hoffnung gegeben, doch dann wurde der Lockdown verhängt. Nun ist geplant, die Ausstellung für Publikum zu eröffnen, sobald es das Pandemiegeschehen wieder zulässt. Künstler und Veranstalter sind voller Hoffnung, die Besucher erwartet ein spannendes Kunst-Erlebnis.

Das Alte Volksbad ist ein besonderer Raum, denn die alten, oft abgenutzten und beschädigten Dusch- und Badekabinen sind noch vorhanden und geben den Kunstwerken einen eigenwilligen, seltsam morbiden Hintergrund.

Bald kommt Licht

„Die Kultur ist nicht tot, die Künstlerinnen und Künstler arbeiten weiter, mehr oder weniger motiviert. Noch ist alles im Dunkeln, aber bald kommt Licht in die Ausstellung“, sagte Cordula Hilgert, eine der ausstellenden Künstlerinnen. Hilgert hat das Thema Licht mit aufgegriffen und Leuchtkästen für ihre Fotos gebaut, so dass diese von hinten beleuchtet werden. Eines davon, ganz in Blau gehalten, macht den Anschein, als sei es in Venedig aufgenommen worden. „Nein, das ist der Jungbusch im Regen“, so Hilgert.

Aus einer anderen Duschkabine äugt die Besucher ein bekanntes, aber etwas verfremdetes Gesicht an: „Inside Trump“ von Kathrin Schneider. „Meine Bilder gab es schon vorher, aber der Raum holt andere Assoziationen hervor. Die Bilder bekommen eine andere Dynamik“, so Schneider. Auch Inessa Siebert, die eine Kabine mit einer Installation aus schwebenden Leuchtkörpern versehen hat, weiß die Andersartigkeit des Raumes zu schätzen: „Als Künstler reagiert man auf Räume. In einem neutralen Raum hätte ich die Auswahl anders getroffen. Hier habe ich die Objekte reduziert, damit der Raum Wirkung hat.“

Das Volksbad ist keine Galerie mit neutralen weißen Wänden, sondern ein Raum mit Geschichte, das macht es so besonders. Sobald sich die Corona-Situation verbessert und die Ausstellung eröffnet wird, werden die Öffnungszeiten bekannt gegeben unter www.geschichtswerkstatt.org. kge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020