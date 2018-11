SPD-Appell an Caterpillar

Der SPD-Ortsverein Neckarstadt-Ost und die SPD-Bezirksbeiräte solidarisieren sich mit der Belegschaft und dem Betriebsrat von Caterpillar, ehemals MWM. „Das Verhalten der Konzernleitung im Rahmen der Verhandlungen über eine Standortsicherung ist unverantwortlich. So geht man nicht mit Beschäftigten um, die mit ihrem Betrieb durch dick und dünn gegangen sind.“, verurteilte Ortsvereinsvorsitzender Belamir Evisen das Verhalten von Caterpillar. „Wir unterstützen die IG Metall und den Betriebsrat und fordern die Geschäftsleitung auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren“, heißt es in einer Mitteilung. Der „MM“ hatte Anfang November berichtet, dass die Standortvereinbarung ab Januar weg fällt.

„Nicht nachvollziehbar“

Hans Georg Dech, Sprecher der Bezirksbeiräte, bemängelt: Das Verhalten der Firma sei unverständlich. Anstatt mit der Standortsicherung gemeinsam mit den Beschäftigten die Herausforderung der Zukunft zu meistern, bringe Caterpillar Unsicherheit in den Mannheimer Traditionsbetrieb.

Die Sozialdemokraten fordern die Konzernleitung zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Für Reinhold Götz, stellvertretender Vorsitzender der Gemeinderatsfraktion und langjährigen Geschäftsführer der Mannheimer IG Metall, ist das Verhalten „nicht nachvollziehbar“: „Seit mehr als elf Jahren bestand diese Vereinbarung. Sie hat sich in verschiedenen Situationen am Standort bewährt. Einerseits gab sie den Beschäftigten die notwendige Sicherheit, andererseits ermöglichte sie die Realisierung guter Lösungen, sei es in Form von Kurzarbeit oder Überstunden, um Schwankungen aufzufangen.“ aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018