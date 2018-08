SPD pocht auf Ganztagsangebote

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vor der Sommerpause der Satzung zum Sanierungsgebiet Neckarstadt-West zugestimmt. Damit ist der Weg frei für eine der größten städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen in der Mannheimer Geschichte – zur Freude der Sozialdemokraten. Bis zum 31. Dezember 2032, also rund 15 Jahre hat die Stadt Zeit, Maßnahmen durchzuführen und mögliche Fördermittel einzusetzen.

Lob für Steuerungsgruppe

„Das ist ein großartiger Erfolg eines jahrelangen Prozesses, den ich schon als Bezirksbeirat in der Neckarstadt-West begleiten durfte“, freut sich SPD-Stadtrat Thorsten Riehle. Politik und Verwaltung sei es gelungen, den Stadtteil, der bei vielen als Problemviertel gelte, nun ganz nach oben auf die Tagesordnung zu setzen, heißt es in einer Mittelung. „Die Neckarstadt-West ist der am meisten unterschätzte Stadtteil. Mit dieser Maßnahme kann es gelingen, die baulichen Potenziale, aber auch die Infrastruktur in dem Stadtteil zu stärken und ihn deutlich voranzubringen“, so Riehle weiter.

Besonders die Arbeit der Steuerungsgruppe, die die Stadt für die Neckarstadt-West und den Jungbusch im Rathaus eingerichtet hat, zeige erste Erfolge, meinen die Sozialdemokraten. Die Belebung der südlichen Platzhälfte, aber auch die Gründung der Neckarstadt Kids hätten aus der Sicht von Riehle bewiesen, dass der Problem-Stadtteil mit der Hilfe aus dem Rathaus, letztlich aber vor allen Dingen mit dem Engagement der Menschen im Stadtteil Veränderungen schaffen könne. „Das gilt es weiter zu fördern“, findet Riehle.

Im Abschlussbericht zum Sanierungsvorhaben wird nicht nur der Städtebau beleuchtet, auch soziale Missstände oder die Verkehrsprobleme werden angesprochen und Maßnahmen vorgeschlagen. „Das ist eine durchaus zutreffende Analyse der Situation und gibt wichtige Hinweise darauf, wie wir als Stadt damit umgehen können“, so Riehle.

Für Fraktionsvorsitzenden Ralf Eisenhauer sind ebenfalls die angedachten Vorschläge aus dem Abschlussbericht zielführend. Urban Gardening, die Verbesserung der Beleuchtungssituation oder das Nutzungskonzept Neckarvorland seien zwar für sich gesehen jeweils nur kleine Schritte. „Das Gesamtpaket macht es aber aus“, so Eisenhauer weiter.

Richtung stimmt

Auf der Agenda stehen aber auch größere Maßnahmen wie die Sanierung von Straßenräumen und Gehwegen, die Erarbeitung innovativer Verkehrs- und Parkraumkonzepte oder die Sanierung der Humboldtschule. „Gerade was den Schulstandort Neckarstadt-West anbetrifft, sehen wir, dass die Richtung der Planungen die richtige ist“, ergänzt Stadtrat Reinhold Götz. Die Ganztagsgrundschule auf dem ehemaligen Tankstellengelände werde eine deutliche Verbesserung in der Bildungslandschaft bringen. „Das ist aber nur ein erster Schritt“, spricht er die ausstehende Sanierungsmaßnahme Humboldtschule und das weitere Vorgehen Marie Curie Schule an. Die Zielsetzung ist auch bei den weiterführenden Schulen aus Sicht der SPD klar: „Wir wollen und brauchen perspektivisch auch hier ein Ganztagsangebot in der Neckarstadt-West.“ aph

