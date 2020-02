Sperrmüll und Lärm als Probleme im Viertel

Der Neumarkt bleibt unter seinen Möglichkeiten – das war ein Ergebnis der Sitzung des Netzwerks Wohnumfeld im Bürgerhaus in der Lutherstraße. Durch den Wegfall von Parkplätzen verbessere sich die Situation ein wenig. Aber insgesamt „schreie“ der Platz geradezu nach weiteren Nutzungen.

Grünflächenpflege, Straßenunterhaltung, Stadtreinigung und Abfallwirtschaft sind seit dem 1. Januar unter einem gemeinsamen Dach. Der neue Eigenbetrieb Stadtraumservice ging aus den bisherigen Fachbereichen Grünflächen und Umwelt, Tiefbau sowie dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft hervor und ist mit rund 900 Beschäftigten einer der größten Organisationseinheiten der Stadtverwaltung.

Markus Roeingh, der neue Leiter des Eigenbetriebs Stadtraumservice, sagte zum Umbau des Neumarktes: „Dadurch, dass die Autos ein wenig verdrängt wurden, wurde neuer Freiraum geschaffen, der die Gesamtfläche des Platzes größer erscheinen lässt.“ In naher Zukunft werde der Spielplatz neu gestaltet. Auch Barrieren und Sperren sollten entfernt werden. Die dazu notwendigen Geldmittel habe der Gemeinderat bewilligt. Auch Förderungen seien bereits beantragt worden. Als zeitlichen Rahmen nannte Roeingh, dass Anfang April ein erster Entwurf vorliege. Ende des Jahres könne wahrscheinlich mit dem Umbau begonnen werden.

Flyer in Arbeit

Stadtrat Markus Sprengler (Grüne) hob hervor, dass bereits jetzt eine positive Entwicklung des Platzes zu erkennen sei. Er könne aber noch mehr bespielt werden, zum Beispiel durch Musikveranstaltungen oder Ähnliches. Das brachte Missmut von Anwohnern hervor, die befürchteten, dass dadurch nachts gar keine Ruhe mehr einkehre. Schon jetzt sei zum Beispiel die Trinkerszene auf dem Platz ein Störfaktor. Man solle dem Platz einfach mehr Zeit geben, vielleicht entwickle sich ja von alleine etwas, riet eine Anwohnerin. Musik sei nicht die einzige Nutzung, die sie sich vorstellen könne.

Stefan Klockow, der den Eigenbetrieb für Abfallwirtschaft leitet, betonte, dass die gute Zusammenarbeit mit der Polizei dazu geführt hätte, dass sich auch die Sauberkeit im Stadtteil verbessert habe. Insbesondere das wilde Ablegen von Sperrmüll habe abgenommen, weil die Stadt schneller reagiere und den Müll entsorge. Die Zusammenarbeit solle im nächsten Jahr fortgesetzt werden, sagte Klockow zu. Das Problem insgesamt zu lösen, dauere seine Zeit, mahnte Stadtrat Reinhold Götz (SPD). Der Eigenbetrieb habe mehr Geld bekommen, um für mehr Sauberkeit zu sorgen. Die Menschen müssten allerdings auch wissen, wie in Mannheim Müll entsorgt werde.

Roeingh gab bekannt, dass die Stadt an einem Flyer arbeite, der in verschiedenen Sprachen aufkläre, wie in der Neckarstadt Sperrmüll entsorgt wird. Für Jugendliche spiele sowohl die Trinkerszene am Neumarkt noch die Entsorgung von Sperrmüll eine entscheidende Rolle, unterstrich Tim Wirth aus der Qualifizierungsinitiative Stadtteil für die Jugendlichen. Sie würden den Platz meiden, weil für sie nichts geboten werde.

