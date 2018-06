Stadt will Lastkraftwagen vom Neuen Messplatz verbannen

Anzeige

Der Neue Messplatz im Herzogenried ist schließlich ein Veranstaltungsort: Zirkusvorführungen, Krempelmarkt, Maimess, Ausstellungen und Festivals finden hier ihren Platz. Im Frühjahr hatten sich der Schaustellerverband und Parteien aus dem Gemeinderat über die Verhältnisse beschwert und die Kommune zum Handeln aufgefordert. Vor allem in den Abendstunden und an den Wochenenden stehen teilweise bis zu 100 Fahrzeuge auf dem Gelände.

Die nun vorliegende Planung muss aber noch mit allen betroffenen Ämtern wie dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung und den Fachbereichen Stadtplanung sowie Tiefbau abgesprochen werden, heißt es aus dem Rathaus. Aus Sicht der SPD sind die angekündigten Maßnahmen zwar begrüßenswert, aber es müssten weitere Schritte folgen, sollte all das nicht greifen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Neckarstädter Stadtrat Reinhold Götz stellt klar: „Uns ist wichtig, dass die Lärmsituation für die Bewohnerinnen und Bewohner verbessert wird. Gerade in den wichtigen Ruhestunden führen die vielen Lastwagen zu hoher Lärmbelästigung. Ob die angekündigten Maßnahmen ausreichen, wird sich noch zeigen. Wir werden die Situation genau beobachten.“

Götz sieht insbesondere die Belastung der Anwohnerinnen und Anwohner sehr kritisch: „Durch die große Anzahl an Menschen, die sich damit zwangsläufig auch über Nacht und an Wochenenden am Neuen Messplatz aufhalten, entsteht automatisch eine hohe Lautstärke. Das ist nicht tragbar und so auch nicht vorgesehen.“ Außerdem soll kurzfristig der Belag des Messplatzes an kritischen Stellen ausgebessert werden.

Maimarktgelände in Prüfung

SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Eisenhauer findet, „dass die zahlreichen Lkw in diesem und weiteren Stadtteilen zu einer hohen Belastung für Mensch und Umwelt führen. Wir befürworten deshalb die Überlegungen der Verwaltung, zeitweise auf dem Maimarktgelände Abstellmöglichkeiten zu ermöglichen“.

Auch vorgesehene Ansätze der Bundesregierung, wie Niedrigemissionszonen, in denen beispielsweise deutlich weniger Lkw einfahren dürften, sind für den Sozialdemokraten möglicherweise der richtige Weg. Ralf Eisenhauer: „Damit könnten wir die Bewohnerinnen und Bewohner in allen Stadtteilen entlasten.“

